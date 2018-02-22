"فيسبوك" يخسر معركة قضائية أمام "كليمبوك"

ذكر موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي أن شركة "كليمبوك" الإيطالية، وهي شركة إلكترونية خاصة بمتسلقي الجبال، ربحت قضية لحقوق الملكية ضد " فيسبوك " للاحتفاظ باسمها.

وقال عملاق التكنولوجيا الأمريكية إن "كليمبوك" يحمل تصميما مشابها جدا في "الهيكل البصري واللفظي وكذلك الفكرة الأساسية"، كما أن خدماته "متشابهة جزئيا" مع خدمات "فيسبوك".

كما ذكر "فيسبوك"، الذي قدم الشكوى قبل ثلاث سنوات، أن المستخدمين يمكن أن يخلطوا بين الموقعين.

واستعرض مكتب براءات الاختراع التابع لوزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية الشكوى وقرر أن تحتفظ شركة "كليمبوك" بنفس الاسم.

وذكرت الوزارة أنه "من غير المحتمل" أن يخلط مستخدمو فيسبوك بين الموقعين "بغض النظر عن أوجه التشابه بين الخدمات".