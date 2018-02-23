5 وسائل تساعدك على النوم بعمق

مع تزايد الأبحاث التي تثبت العديد من الآثار الجانبية السلبية للحبوب المنومة، يجد البعض منا صعوبة في إيجاد وسيلة آمنة تساعد على النوم بعمق في الأيام التي نصاب فيها بالأرق.

رصد موقع "إيفيننج ستاندر" البريطاني قائمة تضم خمس طرق آمنة تساعد على النوم بعمق.

1- عشب "أشواغاندا" أو نبات العبعب المنوم

يستخدم هذا العشب لتخفيف التوتر وتجديد شباب الجسم طوال قرون مضت. ويعتبر الـ"أشواغاندا" مضادا طبيعيا للاكتئاب. كما أنه يقلل من هرمونات التوتر المعروفة أن تساهم في الإصابة الأرق، في حين أنه يعزز في الوقت نفسه هرمون السعادة "السيروتونين".

ويعتبر "أشواغاندا" أيضا أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، ولذلك فهو يساعد على تعزيز جهاز المناعة.

وينصح بخلط العشب مع أي مشروب ساخن قبل النوم للحصول على فعالية مثالية.

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2- رذاذ الوسادة

وهو أحد المنتجات التجارية، الذي يتم تصنيعه من زيوت طبيعية نقية بنسبة 100٪. ويستخدم فيه اللافندر و الفيتيفيرت والبابونغ.

يساعد الرذاذ على الاسترخاء، ومن خلال استنشاقه يبعث الإحساس بالهدوء ويطرد القلق. لذلك ينصح برشه على الوسادة قبل النوم مباشرة.

Did you know that our deep sleep pillow spray releases an immediate burst of relaxing Lavender, soothing Camomile and stress-relieving Vetivert that are proven to calm a racing mind? Use yours tonight so you waking up with glowing skin tomorrow. #thisworks pic.twitter.com/ZtaOaSj9Cg — this works (@thisworks) February 20, 2018

​3- شاي وقت النوم أو "بيد تايم تي"

في حين يتوقع الباحثون أن الشاي له تأثير كبير في التحفيز على النوم، فإن دمج الشاي بأعشاب طبيعية قبل النوم له تأثرا أكبر.

ولذلك ينصح بخلط الشاي بالبابونغ قبل النوم للحصول على تأثير فعال.

​4- تطبيقات النوم

"نويسلي" هو تطبيق فعال يوفر أصوات مختلفة تساعد على النوم. فهو يسمح بأصوات مثل أصداء الطبيعة وصخب المقاهي والضجيج لخلق أجواء خالية من الإجهاد والتوتر. ويمكن استخدام الموقت في العد التنازلي لأخذ قيلولة أو أثناء النوم.

Knock yourself out with 12 of the best sleep meditation apps around. This short review covers them all. https://t.co/svw75V8TcT pic.twitter.com/ufeUwAZZU1 — 4MinuteTech (@4MinuteTech) February 21, 2018

​5- مكملات الميلاتونين

هذا الهرمون، الذي تنتجه الدماغ استعدادا للنوم، متوفر أيضا في شكل حبوب وعقاقير سائلة. ويمكنك الحصول عليه من متجر للأغذية الصحية أو الصيدلية. وينصح بتناول من 1 إلى 3 ملليغرام قبل النوم بنحو 30 أو 60 دقيقة.

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