العثور على حوت نافق طوله 4 أمتار في الإمارات

عثر صيادون في الإمارات العربية المتحدة على حوت نافق طوله 4 أمطار على أحد الشواطئ.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن "الصيادين في رأس الخيمة عثروا على حوت نافق من نوع البالين يصل طوله لأربعة أمتار".

صيادون في #رأس_الخيمة يعثرون على حوت نافق من نوع البالين يصل طوله لأربعة أمتار#مصدرك_الأول pic.twitter.com/e6FXIRNnDr — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) February 23, 2018

​ونقلت الصحيفة عن الدكتور سيف الغيص، مدير هيئة حماية البيئة في "رأس الخيمة"، القول إنه "سيتم التعامل مع الحوت النافق بسرعة لتلافي تأثيره سلبا على شاطئ الرمس".

فيديو.. الدكتور سيف الغيص مدير هيئة حماية البيئة في #رأس_الخيمة: سيتم التعامل مع الحوت النافق بسرعة لتلافي تأثيره سلباً على شاطئ #الرمس#مصدرك_الأول pic.twitter.com/m4uoLXIVDL — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) February 23, 2018

​من جهتها قالت صحيفة "البيان" الإمارات إن الصيادين "سحبوا الحوت النافق إلى الشاطئ لمنع وقوع حوادث تصادم بجثته المتحللة في منطقة الرمس"، مشيرة إلى أنهم أبلغوا الجهات المختصة للقيام بانتشال الحوت قبل أن يتحلل أو يعود مرة أخرى لمياه البحر، الأمر الذي يصعب من مهمة انتشاله ونقله لموقع دفنه.