السعودية تحتكر منافسات مصارعة "WWE" لمدة 10 سنوات

وتنص الاتفاقية على تنظيم العديد من فعاليات المصارعة في المملكة لأول مرة في تاريخ اللعبة مثل منافسات "Royal Rumble" والفريق الثنائي "Tag Team" ومنافسات الحزام "Raw Title" والسلم، وذلك بحضور عدد من المصارعين العالميين والمشاهير.
وتأتي تلك الخطوة ضمن العديد من الأحداث الرياضية الدولية التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، حيث أقيمت مؤخرا في الرياض بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، وسباق الأبطال للسيارات، وماراثون الرياض الدولي، الذي تجاوزت فيه أعداد المشاركين 30 ألف مشترك.
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