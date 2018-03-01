السعودية تستعد لأول ماراثون "نسائي"

تشهد المملكة العربية السعودية، خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، تنظيم أول ماراثون نسائي.

© AP Photo/ RON HEFLIN رسميا... السعودية تستعد لاستقبال دور السينما

ويستضيف نادي "الوحدة" الماراثون في أبريل/ نيسان، تحت رعاية وكيل الهيئة العامة للرياضةـ ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، بالتعاون مع فريق "حور مكة" التطوعي، المشرف على البطولة، وفقا لما ذكرته صحيفة " عكاظ " السعودية.

وسيقام الماراثون في الصالة المغطاة في مقر نادي "الوحدة"، في حي العمرة.

وقالت رئيسة الفريق التطوعي "حور مكة" عبير عبد الوهاب، إنهم حصلوا على الموافقات الرسمية لإقامة الماراثون.

وأكدت أن "الماراثون سيقام وفق الضوابط الشرعية بالصالة المغلقة لنادي الوحدة".

وأوضحت إن المشاركات في هذا الماراثون من سن 18 عاما إلى فوق 55 عاما.

وأشارت إلى أن هناك جوائز مالية للفائزات، هي ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، نظمت السبت 24 فبراير/ شباط، أول ماراثون رسمي للرجال، والذي شارك فيه 28 ألف متسابق، من سعوديين ومقيمين، وكذلك عدائين دوليين من مختلف دول العالم.

وشهدت السعودية في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم، وإنشاء دور السينما، بعد أن كانت محظورة لأكثر من 30 عاما.