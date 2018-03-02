صور العاهل المغربي بعد العملية تشعل مواقع التواصل ودعوات بالشفاء (فيديو+صور)

أثارت صور العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى خروجه من المشفى بعد إجرائه لعملية جراحية في العاصمة الفرنسية باريس العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للعاهل المغربي بعد إجرائه لعملية جراحية ناجحة في القلب يوم الاثنين 26 فبراير/شباط.

الصور التي كانت من داخل المشفى ولحظة مغادرته أثارت تفاعل النشطاء، بالإضافة لعدد من الفنانين من داخل المغرب ومن خارجه.

حيث أظهرت إحدى الصور لحظة مغادرة العاهل المغربي للمشفى وبيده عصا (عكاز طبي)، وذلك أثناء توجهه إلى قصره في مدينة بيتز الفرنسية، بحسب صحيفة "اليوم 24" المغربية.

كما تمنت المطربة سميرة سعيد الشفاء للملك المغربي ليظل رمزا للمغرب، في صورة نشرتها على صفحتها الخاصة على "إنستغرام".

كذلك وجه المطرب سعد المجرد الدعوة بالشفاء العاجل للملك وأكد حبه له، من خلال صورة على موقعه الخاص على "إنستغرام".

وشاركت المطربة أسماء لمنور في توجيه الدعوة بالشفاء العاجل للملك ووضغعت صورة على صفحتها الخاصة على "فيسبوك" تجمعها مع الملك.

من جهتها "غردت" المطربة الإماراتية أحلام داعية بالشفاء لسمو الملك، على صفحتها الخاصة على "تويتر".

اللهم رب الناس اذهب البأس اشفهٍ انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاءً لا يغادر سقما شفاءً لايغادر سقما #امين نحبك من حب ابونا زايد رحمه الله عليه لكم ربي يحميكم ويشفيكم الملك #محمد_السادس #المغرب pic.twitter.com/mHUXuvHvLx — #AhlamTheVoice احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) February 26, 2018

كذلك تمنت ملكة جمال المغرب إيمان الباني الشفاء العاجل لسموه.