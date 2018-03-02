شاب يقيم دعوى قضائية ضد والدته لبيع المنزل تسبب غضبا خليجيا

أثارت دعوى قضائية تقدم بها شاب في دولة الكويت ضد والدته من أجل إخراجها من المنزل لأجل بيعه، موجة غضب عارمة في الشارع الخليجي.

تقدم شاب بدعوى قضائية ضد أمه من أجل إخراجها من المنزل لأجل بيعه، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

ووفقا للصحيفة، فإن السيدة المسنة وقفت أمام القاضي وطالبت ألا يبيع بيتها حتى تموت لأنه ليس بالعمر بقية.

من جهته علق محامو القضية على أن الابن يحق له قانونيا بيع المنزل، لكن الرحمة أعلى من القانون في هذه الحالة.

لينتشر بعدها هاشتاغ بعنوان #عاق_يطرد_أمه_من_البيت، الأمر الذي لاقى ردود فعل تعاطفت مع الأم ووجهت عبارات الغضب والاستنكار لموقف الشاب.

كما عرض عدد من الأشخاص بيوتهم لأم الشاب لتعيش معهم.

العين اوسعلها من الدار خل تاخذ غرفتي وانا انام بالشارع والله 🙄❤ #عاق_يطرد_امه_من_البيت — شُ من الناس 🇰🇼♑ (@SHEEEN965) March 1, 2018

​#عاق_يطرد_امه_من_البيت



اللي يعرفها يبلغها والله مستعد أسكنها في بيتي معززة مكرمة في غرفة والدتي رحمها الله.

هي البركة يا… والنور و الطيب و الخير كله فما أبقيت لنفسك ؟ — عماد السماعيل (@emadesmaeel) March 1, 2018

​#عاق_يطرد_امه_من_البيت



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عندما كنت طفلاً كانت أمك تخبئ عنك حقائق مظلمة حتى تظل طفلها السعيد..

اليوم جاء دورك لتخبئ عنها حقائق مقلقة حتى تظل أمك سعيدة.#الام — ســعـود الركيــبي® (@saoud_alrukaibi) March 1, 2018

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في حين قام مشترك بإجراء استفتاء على "تويتر" شارك فيه 10 آلاف شخص حول العقوبة لعقوق الوالدين.