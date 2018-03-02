شاب يقيم دعوى قضائية ضد والدته لبيع المنزل تسبب غضبا خليجيا

تقدم شاب بدعوى قضائية ضد أمه من أجل إخراجها من المنزل لأجل بيعه، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.
ووفقا للصحيفة، فإن السيدة المسنة وقفت أمام القاضي وطالبت ألا يبيع بيتها حتى تموت لأنه ليس بالعمر بقية.
من جهته علق محامو القضية على أن الابن يحق له قانونيا بيع المنزل، لكن الرحمة أعلى من القانون في هذه الحالة.
لينتشر بعدها هاشتاغ بعنوان #عاق_يطرد_أمه_من_البيت، الأمر الذي لاقى ردود فعل تعاطفت مع الأم ووجهت عبارات الغضب والاستنكار لموقف الشاب.
كما عرض عدد من الأشخاص بيوتهم لأم الشاب لتعيش معهم.
العين اوسعلها من الدار خل تاخذ غرفتي وانا انام بالشارع والله 🙄❤ #عاق_يطرد_امه_من_البيت— شُ من الناس 🇰🇼♑ (@SHEEEN965) March 1, 2018
— عماد السماعيل (@emadesmaeel) March 1, 2018
اللي يعرفها يبلغها والله مستعد أسكنها في بيتي معززة مكرمة في غرفة والدتي رحمها الله.
هي البركة يا… والنور و الطيب و الخير كله فما أبقيت لنفسك ؟
— ســعـود الركيــبي® (@saoud_alrukaibi) March 1, 2018
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عندما كنت طفلاً كانت أمك تخبئ عنك حقائق مظلمة حتى تظل طفلها السعيد..
اليوم جاء دورك لتخبئ عنها حقائق مقلقة حتى تظل أمك سعيدة.#الام
في حين قام مشترك بإجراء استفتاء على "تويتر" شارك فيه 10 آلاف شخص حول العقوبة لعقوق الوالدين.
#عاق_يطرد_امه_من_البيت— فايز الفايز (@fayz085) March 1, 2018
المفروض دولنا تضع عقوبات
لحالات العقوق من هذا النوع تعتبر رادعه
مارأيكم ماهو الحل
لمثل هذه الحالات الشاذة
رتويت لاهنتم لأنتشار اوسع
لتعم الفائدة الجميع
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