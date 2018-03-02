الأمير هاري وخطيبته يدعوان أكثر من 2500 من عامة الناس لزفافهما

وقال قصر كينسينغتون في بيان: "سيدعو الأمير هاري وخطيبته ماركل 2640 شخصا من عامة الشعب إلى قلعة وندسور يوم زفافهما لمشاهدة وصول العروسين وضيوفهما وموكب العربة أثناء خروجه من القلعة".
وسيشمل المدعوين شخصيات من جمعيات خيرية لها صلة بالعروسين وتلاميذ مدارس محلية و1200 شخص من أنحاء البلاد اختيروا من خلفيات وأعمار مختلفة.
وتابع البيان: "يريد الأمير هاري وميغان ماركل أن تتيح ترتيبات يوم زفافهما للعامة أن يشعروا بأنهم جزء من الاحتفالات".
وأضاف: "الزفاف مثل أي زفاف آخر سيكون وقتا للمرح والبهجة يعكس شخصية وقيم العروسين".
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