الأمير هاري وخطيبته يدعوان أكثر من 2500 من عامة الناس لزفافهما

قال مكتب الأمير هاري، اليوم الجمعة، إن حفيد ملكة بريطانيا وخطيبته ميغان ماركل سيدعوان أكثر من 2500 من عامة الشعب للمشاركة في احتفالات زفافهما في مايو/أيار.

© AFP 2018/ Frederic J. Brown ميغان ماركل تتلقى تحذيرا بشأن دعوة أحد أقاربها إلى زفافها الملكي

وسيقام زفاف هاري والممثلة الأمريكية ماركل في قلعة وندسور يوم 19 مايو/أيار، في حفل من المتوقع أن يحظى باهتمام عالمي كبير، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال قصر كينسينغتون في بيان: "سيدعو الأمير هاري وخطيبته ماركل 2640 شخصا من عامة الشعب إلى قلعة وندسور يوم زفافهما لمشاهدة وصول العروسين وضيوفهما وموكب العربة أثناء خروجه من القلعة".

وسيشمل المدعوين شخصيات من جمعيات خيرية لها صلة بالعروسين وتلاميذ مدارس محلية و1200 شخص من أنحاء البلاد اختيروا من خلفيات وأعمار مختلفة.

وتابع البيان: "يريد الأمير هاري وميغان ماركل أن تتيح ترتيبات يوم زفافهما للعامة أن يشعروا بأنهم جزء من الاحتفالات".

وأضاف: "الزفاف مثل أي زفاف آخر سيكون وقتا للمرح والبهجة يعكس شخصية وقيم العروسين".