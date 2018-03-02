بالخطوات... كيف تشفى من إدمانك على هاتفك

إن الانفصال قد يكون صعبا، خاصة عندما يكون عن هاتفك الذكي، الذي تقضي معه معظم أوقاتك.

© AFP 2018/ Yamil Lage "إدمان الإنترنت" مرض جديد يغزو البشرية

الخطوة الأولى) الإشعارات

باستثناء المكالمات الهاتفية والرسائل والتقويم، ثم قم بإعادة إعادة تفعيل إشعارات التطبيقات التي تستخدمها بشكل دائم، مثل "أوبر" أو "خرائط غوغل".

الخطوة الثانية) خارج غرفة نومك

بينما قد يكون من المغري قضاء ساعات وأنت تتصفح وسائل الاعلام الاجتماعية قبل أن تغفو، فإن كاثرين برايس توصي بشحن الهاتف طوال الليل خارج غرفة النوم، والاستعاضة بمنبه من أجل الاستيقاظ في الصباح.

الخطوة الثالثة) التواصل الاجتماعي

وتقترح برايس بحذف كل تطبيقات التواصل الاجتماعي من الهاتف، لأنها مصممة لكي تستنفذ طاقتك ومجهودك بحسب رأيها، وتنصح بالولوج إليها من نسخة الحاسوب المحمول.

الخطوة الرابعة) إعادة ترتيب الشاشة الرئيسية

ترى أن هذه الخطوة مهمة أيضا في عملية التخلص من إدمان الهاتف، وتقترح نقل تطبيقات مثل البريد الإلكتروني ومتصفح الإنترنت من الشاشة الرئيسية.

وأخيرا، تقترح برايس جمع كل التطبيقات المضيعة للموقت، مثل الألعاب في ملف واحد على الهاتف تحت مسمى طريف، مثل "شرير" أو "مضيّع للوقت".

وأضافت أنه من الممكن أيضا حذف هذه التطبيقات وإعادة تثبيتها من جديد من أجل استخدامها، لعدم التعوّد على تواجدها طوال الوقت على الهاتف.