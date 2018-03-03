الموت يغيب "إينو" نجم منتخب مصر السابق

توفي صباح، اليوم السبت 3 مارس/ آذار، نجم كرة القدم المصري محمد سلامة، الشهير بـ"إينو" صانع ألعاب النادي المصري البورسعيدي ولاعب منتخب مصر في ثمانينيات القرن الماضي.

وذكر النادي المصري البورسعيدي، على صفحته على موقع "فيسبوك"، إن إينو توفي بعد انقلاب سيارته في طريق يربط بين بورسعيد والقاهرة لدى عودته من المدينة الساحلية.

وأضاف "مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون ينعون بخالص الحزن والأسى الكابتن محمد سلامة.. إينو.. أحد أهم رموز النادي المصري على مدار تاريخه".

وسلامة، الذي توفي في عمر الـ60، هو والد النجم معتز إينو، الذي لعب في صفوف نادي الزمالك والأهلي.

وبدأ النجم الراحل مشواره الكروي مع نادي "التصنيع"، قبل أن ينتقل لصفوف النادي المصري البورسعيدي في عام 1980، كلاعب خط وسط متكامل، بحسب موقع النادي "المصري".