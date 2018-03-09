لاجئ يطعن شقيقته الحامل وينشر فيديو

© REUTERS/ VALENTYN OGIRENKO دولة شهدت 25 جريمة قتل خلال أيام

وبحسب صحيفة " عاجل " الإلكترونية، التي نقلت الخبر عن صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الجاني فلسطيني الجنسية وشقيقته متزوجة من مواطن سوري.

هذا وتم إنقاذ الفتاة بعد وصول بلاغ إلى قسم الشرطة عن الحادثة، الأمر الذي أدى إلى اعتقال الشاب الذي يعرف باسم عبد الرحمن.

وفي مجريات التحقيق تبين أن الفتاة تدعى آلاء وقد تزوجت بعمر الخامسة عشرة، وأنجبت بسن السادسة عشرة، وطلبت الطلاق من زوجها عقب حملها لوقوعها بحب شاب آخر يدعى جمال.

مقطع الفيديو يظهر عبد الرحمن وهو يوجه رسالة تهديد لجمال وبأنه سيلاقي مصير آلاء.

هذا و يواجه كل من زوج الفتاة وشقيقها تهمة الشروع بالقتل وفي حال تمت الإدانة فإن عبد الرحمن سيتم ترحيله وذلك لاحتجازه سابقا بتهمة أعمال عنف ضد الدولة.