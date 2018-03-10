مصريان ينجحان في عقد صفقة مع "سامسونغ"

استطاع مهندسان مصريان يعملان في مجال الذكاء الصناعي وتحليل البيانات من عقد صفقة مع شركة "سامسونغ" لتطوير خدمة المساعد "بيكسبي".

الشقيقان هيثم وأشرف الفضيل، اللذان أسسا شركتهما المعروفة باسم "كنجن" في عام 2009 والمتخصصة في جمع البيانات وقراءة مواقع الإنترنت والكتب والوثائق وخدمة العملاء.

ويتركز عملهم على محركات البحث الذكية التي تجيب عن الأسئلة وتتفاعل مع العملاء.

ووقع المهندسان عقدا مع شركة "سامسونغ" التي اشترت شركتهم في 2017 وتم الإعلان عن الصفقة في مارس/آذار من هذا العام.

يذكر أن الأخوين قد وصل حجم استثماراتهم من شركتهم بعد 10 أعوام إلى مايقارب 775 ألف دولار أمريكي.