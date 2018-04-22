كبرى شركات التجزئة في أمريكا تشارك المسلمين في رمضان

نشرت صحيفة "The New York Times" الأمريكية تقريرا حول تصريح ليران فيرو رئيس قسم البيع بالتجزئة في سلسلة متاجر "Party City" والتي تمتلك حوالي 870 متجرا في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الشركة ترغب في مشاركة المسلمين باحتفالات رمضان لهذا العام.

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فبحسب الصحيفة فإن الشركة مهتمة بشكل كبير بالاحتفال مع المسلمين بشهر رمضان من خلال إنتاج مواد للزينة مخصصة لهذا الشهر.

وقال فيرو إن زباءنه من المسلمين لا يتلقون خدمات كافية، لذلك ستعمل الشركة على تطوير هذه الخدمات تجاههم.

حيث تم تطوير خط إنتاج كامل من الشركة مخصص لصناعة أدوات الزينة لشهر رمضان، من أدوات للمائدة، لافتات، شارات، و أكياس هدايا بالإضافة إلى بالونات مزينة برسومات للمساجد.

وتقوم سلسلة متاجر هذه الشركة بتقديم نحو ثمانية آلاف منتج وخمسين تشكيلة واسعة لسلع الحفلات سنويا.

يذكر أن العديد من الشركات حاولت في وقت سابق تقديم خدمات مخصصة لشهر رمضان إلا أن نتائجها اختلفت، فشركتا "Net-a-Porter" و"Tommy Hilfiger" عرضتا ملابس مخصصة لشهر رمضان.

هذا وأصدر الاتحاد الأمريكي للمستهلك المسلم إحصائية في 2014 حول عدد المسلمين في أمريكا والذي وصل إلى 9 مليون مسلم بقوة شرائية وصلت إلى 100 مليار دولار.