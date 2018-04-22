جريمة قتل بشعة في السعودية... أب يقتل أطفاله في مكة

وبحسب الصحيفة فإن الأب مواطن في العقد الرابع من عمره ومتزوج امرأة نيجيرية الجنسية، وتناول المسكر"العرق" ليرتكب "جريمته البشعة" بعد ذلك.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن الجاني ذهب إلى غرفة زوجته وسدد لها خمس طعنات، قبل أن تسعف إلى مشفى الملك فيصل بالششة، لتدخل في حالة من الهستيريا والهلع.
هذا وألقت الشرطة القبض على الجاني، الذي يجري إحالته لمشفى الأمراض النفسية للتأكد من صحته العقلية.
وتنتظر النيابة العامة في مكة المكرمة استكمال ملف القضية للبدء بالتحقيقات مع الجاني وإحالته إلى المحكمة الشرعية.
بالصور.. تفاصيل جديدة في جريمة المواطن "ناحر بناته"— صحيفة عاجل (@ajlnews) April 22, 2018
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