بالصور...العثور على شقيقة ترامب المفقودة

سبوتنيك. ويمكنكم التخمين ما سبب انتشار صورة دولوريس لييس، بسرعة الضوء على الواتس آب، فعندما تنظر إلى صورتها ترى زعيم البيت الأبيض في تنورة ومئزر والمجرفة على كتفه.

Donald Trump na Costa da Morte pic.twitter.com/HQhAce25yM — Paco Mariño (@Laboreiro) April 21, 2018

وقد ولدت دولوريس عام 1954 بعد أقل من عشر سنوات من الرئيس الأمريكي، بالطبع في الحقيقة هي ليست قريبة ترامب، وهي تعيش في قرية نانتون وسط المرتفعات الجاليكية الفسيحة.

وقد أجرت صحفية من صحيفة "لا فوز دي" مقابلة مع نجمة السوشيال لمناقشة الحياة الريفية، لكن سرعان ما بدأت صورها بالانتشار حول العالم.

Se llama Dolores Leis, es gallega y se dedica a la agricultura, su foto fue publicada por @lavozdegalicia y se viralizó por su supuesto parecido a @realDonaldTrump Are you similar, Mr. President? pic.twitter.com/rhtOP7X1b2 — Miguel Ángel Verdún (@miguelverdun) April 24, 2018

وقالت دولوريس إن سبب شهرتها "يتعلق بلون الشعر"، غير مكترثة لمدى شعبيتها.

وفي الوقت نفسه، عرفت عن شهرتها من حفيداتها، لأنها لا تستخدم الهواتف المحمولة والشبكات الاجتماعية. على عكس رئيس الولايات المتحدة الذي يغرد دائما على "تويتر"، دولوريس "لا تعلم شيئا عن هذه الأمور".