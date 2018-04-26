تمثال ميلانيا ترامب في متحف "مدام تيسو" بنيويورك(فيديو)

ظهر تمثال السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، في متحف "مدام تيسو" في نيويورك.

© AFP 2018 / Saul Loeb سر ابتسامة ميلانيا ترامب لـ"أوباما" في غياب زوجها (فيديو)

نقلت محطة " NBC " الأمريكية بأن تمثال ميلانيا ترامب من الشمع قد انضم لقائمة التماثيل الموجودة في المتحف.

وبحسب القناة، فإن السيدة الأولى تظهر بفستان أزرق اللون وهي واقفة إلى جانب زوجها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب.

والتقط المتحدث السابق باسم البيت الأبيض، شون سبيسر، صورة مع تمثالي الرئيس الأمريكي وزوجته، وقال مازحا لقد التقطت الصورة قبل مغادرتي البيت الأبيض، وقد دهشت للتشابه الكبير بين الاثنين.

Madame Tussauds New York (@nycwax) unveiled a wax figure of Melania Trump on Wednesday — and former White House Press Secretary Sean Spicer was on hand. pic.twitter.com/Xs67sHOFXC — Spectrum News NY1 (@NY1) ٢٥ أبريل، ٢٠١٨

وأعلن مسؤولو المتحف بأن السيدة الأولى أعطت موافقتها على تنفيذ هذا التمثال والذي صنع من الشمع، وجاء اسم التمثال تحت عبارة "أعطني ميلانيا أن تتكلم".

وسينشر على موقع المتحف تويتر بهاشتاغ يحمل هذه العبارة في الفترة الممتدة من 26 نيسان/أبريل وحتى 31 أيار/مايو.

يذكر بأمن متحف "مدام تيسو" هو أحد أشهر متاحف الشمع في العالم ومركزه الرئيسي لندن ويوجد لديه عدة فروع في العالم.