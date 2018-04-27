بعد هزيمة "داعش" ...إحياء محبة تعود لمئات السنين بين أهم مكونات العراق(صور)

عزفت مدينة تضم أغلبية من المكون المسيحي، وعائلات من الشبك، في أقدم مدن العراق، قرب مدينة الموصل، كل المحبة للسلام والأخوة، بعد شهور من زوال "داعش" الإرهابي وسقوط خلافته الدامية.

نركض من أجلا السلام والمحبة والأخوة"، شعار لـ"ماراثون ركض" أقيم حديثا، بين شباب من أبناء المكونين المسيحي والشبك، أحد أهم الأقليات العراقية وأعرقها، ضمن مشروع بين مجتمعات سهل نينوى.

ووثقت "سبوتنيك" بالصور، الماراثون وهو ضمن مشروع مد الجسور بين مجتمعات سهل نينوى، من قبل الحكومة الألمانية، وبتنفيذ منظمة (جسر إلى — UPP الإيطالية)، وبشراكة كل من منظمات "الرسل الصغار للإغاثة والتنمية"، و"داك لتنمية المرأة الإيزيدية"، "والإيزيدية للتوثيق".

في صباح يوم أمس أنطلق الماراثون، في ناحية برطلة "الواقعة في شرق مدينة الموصل، ضمن حدود محافظة نينوى، وأهلها من المسيحيين السريان الأرثوذكس والكاثوليك، وعند أطرافها تسكن عائلات الشبك.

© Sputnik . Nazek Mohammed إحياء محبة تعود لمئات السنين بين أهم مكونات العراق

وشارك في الماراثون، أكثر من 25 شاباً انطلقوا من مفرق الحمدانية وإلى ملعب برطلة، وفاز ثلاثة من الشباب المشاركين — قدمت لهم كؤوس الفوز مع جوائز من قبل المنظمة الايزيدية للتوثيق التي أشرفت على توثيق الحدث.

© Sputnik . Nazek Mohammed إحياء محبة تعود لمئات السنين بين أهم مكونات العراق

بينما ركض المشاركون في الماراثون بتيشيرتات بيضاء — أشبه بحمائم السلام، وقفت القيادات المحلية والعسكرية لناحية برطلة مع جمع غفير من المكونين، للتشجيع.

© Sputnik . Nazek Mohammed إحياء محبة تعود لمئات السنين بين أهم مكونات العراق

وخلال الفعالية، حث ممثل مجلس عشائر السريان في الناحية، عبر كلمة له، على العيش المشترك وقبول الآخر ونشر السلام عبر هذه الفعاليات وأنشطة، كما أيده بكلمة أخرى — أحد شيوخ عشائر الشبك والممثل عن مجلس عشائر الشبك، بالتأكيد على إمكانية العيش المشترك بين المسيحيين والشبك، منوها إلى أن هناك روابط تربط المكونين، منذ مئات السنين.

© Sputnik . Nazek Mohammed إحياء محبة تعود لمئات السنين بين أهم مكونات العراق

وعلى مدى الشهور القليلة الماضية، بدأت الحياة تعود أفضل من ذي قبل، إلى محافظة نينوى، ومركزها الموصل، تدريجيا بعد تحريرها بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في 31 أغسطس/آب العام الماضي.