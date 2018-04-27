بالفيديو… "أم حديجان" يحكي موقف غريب مع الملك سلمان

روى الممثل السعودي عبد العزيز الهزاع موقفا غريبا حدث له مع الملك سلمان عندما كان أميرًا للرياض.

وقال "الهزاع" إن الملك التقى بابنه "هزاع" في عيادة عيون وتحدث معه، وأمره أن يقول لوالده أن يزوره في الإمارة، بحسب صحيفة "صدى" السعودية.

وأضاف أن ابنه اتصل به ليبلغه بأنه مطلوب في الإمارة، الأمر الذي أثار الخوف في قلبه، لكن ابنه حكى له ما حدث مع الأمير سلمان آنذاك، متابعا أنه بالفعل ذهب إلى مجلس الأمير سلمان في قصر الحكم بالرياض.

وأشار إلى أنه عندما جاء دوره في لقاء الأمير، عرفه بنفسه بأنه "عبد العزيز الهزاع"، ولكن الأمير سلمان رد عليه قائلا: "لا، أنت أم حديجان"، وهي إحدى الشخصيات التي اشتهر بتمثيلها.

وتابع: "إنه أمر بأن يذهب به أحد رجال الأمير إلى الأحوال المدنية لتغيير اسمه إلى "أم حديجان" وبالفعل أمسك به ليصطحبه إلى الأحوال المدنية وهو يحاول أن يثنيه عن ذلك ويقنعه بأن الأمير يمزح لكنه لم يقتنع".

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وانتهت القصة بأنهما مرا على أشخاص داخل أروقة الإمارة وهما يتجادلان، فسألوا عن القصة فأخبراهم، فبدأوا في الضحك وشاركهم الخوي في الضحك كذلك، حتى تبين له أن المسألة هي مزحة.