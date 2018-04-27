تسجيل
00:09 28 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في موسكو، روسيا

    بالفيديو… "أم حديجان" يحكي موقف غريب مع الملك سلمان

    © Sputnik . Sergei Guneev
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0

    روى الممثل السعودي عبد العزيز الهزاع موقفا غريبا حدث له مع الملك سلمان عندما كان أميرًا للرياض.

    وقال "الهزاع" إن الملك  التقى بابنه "هزاع" في عيادة عيون وتحدث معه، وأمره أن يقول لوالده أن يزوره في الإمارة، بحسب صحيفة "صدى" السعودية.  

    محمد بن سلمان أثناء إقرار موازنة 2018
    © REUTERS /
    بأمر من محمد بن سلمان... وفد سعودي رفيع يذهب إلى القاهرة
    وأضاف أن ابنه اتصل به ليبلغه بأنه مطلوب في الإمارة، الأمر الذي أثار الخوف في قلبه، لكن ابنه حكى له ما حدث مع الأمير سلمان آنذاك، متابعا أنه بالفعل ذهب إلى مجلس الأمير سلمان في قصر الحكم بالرياض.

    وأشار إلى أنه عندما جاء دوره في لقاء الأمير، عرفه بنفسه بأنه "عبد العزيز الهزاع"، ولكن الأمير سلمان رد عليه قائلا: "لا، أنت أم حديجان"، وهي إحدى الشخصيات التي اشتهر بتمثيلها.

    وتابع: "إنه أمر بأن يذهب به أحد رجال الأمير إلى الأحوال المدنية لتغيير اسمه إلى "أم حديجان" وبالفعل أمسك به ليصطحبه إلى الأحوال المدنية وهو يحاول أن يثنيه عن ذلك ويقنعه بأن الأمير يمزح لكنه لم يقتنع".

    أقرأ المزيد: هكذا هنأ سعودي ولي العهد بقرب قدوم شهر رمضان

    وانتهت القصة بأنهما مرا على أشخاص داخل أروقة الإمارة وهما يتجادلان، فسألوا عن القصة فأخبراهم، فبدأوا في الضحك وشاركهم الخوي في الضحك كذلك، حتى تبين له أن المسألة هي مزحة.

    انظر أيضا:

    أخو الملك سلمان يظهر بصورة جديدة... وبناته يعلقن بتلك الكلمات
    أوامر عاجلة بعد اتخاذ إجراءات دون إذن الملك سلمان
    بعد حادثة الخزامي... أول تعليق من الملك سلمان
    مسؤول سعودي بارز يكشف أين كان الملك سلمان وقت حادث إطلاق النار
    نشطاء يتداولون فيديو لإطلاق نار داخل مقر إقامة ولي العهد في السعودية... وأنباء عن نقل الملك سلمان لملجأ آمن
    الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا
    بعد ساعات من تعيينه... شخصية رياضية ترافق الملك سلمان في مناورات "درع الخليج" العسكرية
    شاهد ماذا حدث مع ولي العهد خلف الملك سلمان (فيديو)
    الملك سلمان: نستضيف قمة "الظهران" للتعامل مع التحديات
    الكلمات الدلالية:
    موقف غريب, ولي العهد, السعودية, الملك سلمان, العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز, السعودية, الرياض
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضات أزياء تقدمن مجموعة من زي السباحة من تصميم ساليناس (Salinas ) في إطار أسبوع الموضة في سان باولو، البرازيل 25 أبريل/ نيسان 2018
    من تقبيل ماكرون يد "سيدة أمريكا" إلى البروفة العسكرية في الساحة الحمراء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ماكرون الصادق يحارب الكذب دفاعا عن الديمقراطية
    ماكرون الصادق يحارب الكذب دفاعا عن الديمقراطية
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك