تصافح الناس بقوة... إذا من المرجح أن تتزوج قريبا وفقا لدراسة علمية

وجد باحثون أن الرجال ذوي المصافحات الأقوى من المرجح أن يدخلوا في علاقة زواج أسرع.

وتوصلت دراسة، قام بها باحث في جامعة كولومبيا إلى أن النساء يميلن للزواج من الرجال ذوي القبضة القوية، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

واكتشف العلماء أنه كلما كانت قبضة الرجل أقوى كان أكثر احتمالية للزواج، ومع ذلك لم يكن نفس الرابط موجودا لدى النساء.

يذكر أن قوة قبضة اليد تعتبر منذ فترة طويلة مقياسا للصحة، حيث يتم ربط القبضة القوية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

Men with stronger handshakes are more likely to get married https://t.co/79KjubV2VO pic.twitter.com/AM6l4r9eaf — #BringBackOurGirls (@AvwensEdesiri) April 28, 2018

لكن الدراسة الجديدة، التي استخدمت بيانات أكثر من 5 آلاف شخص بالغ، كانت أول دراسة تظهر العلاقة بين قبضة اليد والزواج.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور فيجارد سكيربيك:

تشير نتائجنا إلى أن النساء ربما يفضلن الأزواج الذين يبدون أقوى وأكثر نشاطا.

واقترح أن ذلك يعود إلى أن النساء يفضلن الرجال الأصحاء، الذين لن يكونوا بحاجة للرعاية في الشيخوخة.

وحذر الدكتور سكيربيك من أنه يجب إيلاء مزيد من الاهتمام بضعف قبضة اليد، بالنظر إلى مجموعة الأدلة التي تشير إلى أنها تدل على صحة سيئة.