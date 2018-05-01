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    فتيات في اليوم العالمي للمرأة

    جرائم أبطالها نساء... تزوير وسرقة وخلع ملابس الضحايا وتصويرهم عراة

    © AP Photo / Andreea Alexandru
    مجتمع
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    قبض عناصر فرع الأمن الجنائي في محافظة السويداء السورية على شقيقتين بعد أن باعتا قطع ذهبية مزورة بفواتير مزيفة.

    وبعد الاشتباه بهما، تبين لعناصر الأمن الجنائي السوري أن الشقيقتان تحملان مبرومتين ذهبيتين مع فواتير مزيفة.

    وبعد التحقيق اعترفت الشقيقتان بترويج المصاغ الذهبي المزور في المحافظة من خلال بيع القطع الذهبية المزورة ضمن عدد من الصاغات الذهبية في مدينتي السويداء وشهبا، وإبراز فواتير مزيفة للمصاغ وبيع ما يقرب من عشر قطع ذهبية "مباريم" يتراوح وزن الواحدة منها بين 20-30 غراما، وأن مصدرها أشخاص من مدينة دمشق، وتم إذاعة البحث عنهم.

    تهريب المخدرات
    © flickr.com / UK Ministry of Defence
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    وفي سياق متصل بالجرائم في السويداء، ذكر مصدر في الأمن الجنائي لصحيفة "الوطن" السورية أنه تم أيضا إلقاء القبض على إحدى السيدات أقدمت بالاشتراك مع شخصين على استدراج أحد المواطنين إلى إحدى الشقق بحجة شراء عقار منه وإقدامهم على إجباره على خلع ملابسه وتصويره وتهديده بالصور وإجباره وإرغامه على البصم على عدد من سندات الأمانة تحت تهديد السلاح.

    كما تم القبض أيضا على المدعوة (سوسن. ح) بعد إقدامها على قتل زوجة شقيق زوجها طعنا بوساطة سكين عدة طعنات إثر خلافات سابقة بينهما بخصوص ورثة عقار، حيث تمت مصادرة أداة الجريمة وتنظيم الضبط اللازم بحقها وتقديمها للقضاء وإيداعها السجن المدني.

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    إضافة لذلك، تمكنت دورية من الأمن الجنائي بالتعاون مع "كتائب البعث" من القبض على عصابة أقدمت على استدراج سائق سيارة عامة من دمشق بغرض إيصالهم كطلب وسلبه سيارته تحت تهديد السلاح وضربه ومحاولة قتله حيث تمت استعادة السيارة المسلوبة ومصادرة بندقية حربية مستخدمة من قبلهم بعملية السلب ونظم الضبط اللازم بحقهم.

    وأشار مصدر في فرع الأمن إلى أنه تم القبض على أحد المطلوبين المدعو (رشيد. ش) بحقه عدة مذكرات بحث بجرائم الخطف وطلب الفدية، لافتا إلى أنه اعترف من خلال التحقيق معه باشتراكه مع عدد من الأشخاص بقطع طريق عام دمشق السويداء وخطف عدد من المواطنين من خارج محافظة السويداء واحتجازهم مع سياراتهم في منزل أحد أقربائه وسلبهم مبالغ مالية وأجهزة خليوية وابتزاز ذويهم لتركهم مقابل دفع فدية مالية.

    كما تمكن عناصر الأمن الجنائي من القبض على المدعو (محسن. س) بعد الاشتباه فيه بسرقة دراجات نارية والعثور على إحداها في منزله حيث اعترف بالتحقيق معه باشتراكه مع عدد من الأشخاص بسرقة أربع دراجات نارية أخرى وبيعها بمبالغ مالية تتراوح بين 50-75 ألف ليرة سورية (الدولار يعادل 450 ليرة سورية) لكل دراجة حيث تمت إعادة الدراجة المسروقة لصاحبها وإذاعة البحث عن المشتركين معه.

    وختم المصدر الأمني إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق جميع المقبوض عليهم في الجرائم السابقة وتقديمهم للقضاء المختص أصولا، بحسب الصحيفة السورية.

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    أخبار الأمن في سوريا, ضحايا, جرائم, الأمن الجنائي السوري, سوريا
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