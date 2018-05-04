راموس: نعرف كيف تلعب النهائيات ولا خوف من مواجهة محمد صلاح

أعرب سيرخيو راموس، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن ثقته في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه لا يخشى مواجهة لاعب ليفربول المصري محمد صلاح.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد بفريق ليفربول الإنجليزي، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، في 26 مايو/ أيار الجاري.

قال راموس، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، إنه لا يخشى مواجهة نجم ليفربول محمد صلاح.

وأضاف راموس: "لقد رأينا ما يمكن أن يقوم به صلاح هذا الموسم، لكنه سيكون واحدا من ضمن 11 لاعبا في ليفربول".

Real Madrid icon Sergio Ramos insists he doesn't fear Mohamed Salah — 'he is just one of 11 players'https://t.co/rpcyvIROlx — PranjalPB (@PranjalPBMIRROR) May 4, 2018

​وتابع: "خلال مسيرتي المهنية واجهت أفضل اللاعبين في العالم، العديد منهم يعتبرون من بين أفضل اللاعبين على الإطلاق. بالنسبة لي، لا يوجد خوف أبدا. نعم احترام، ولكن لا خوف أبدا".

وينافس ريال مدريد على الفوز باللقب الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي و الـ 12 في تاريخه، في المباراة المقرر إقامتها في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف راموس: "لا يمكننا أن نكون متغطرسين ولكن يمكننا أن نكون واثقين. نحن نعرف أن الفوز بدوري الأبطال موجود في الحمض النووي لريال مدريد. ونحن مستعدون للدفاع عن لقبنا، لن نتركه بسهولة".

كما ذكر أنه "مع كل الاحترام، ربما لم يكن ليفربول في بداية البطولة الفريق الذي يعتقد الناس أنه سيكون في النهائي. لكنهم هنا لأنهم يستحقون أن يكونوا هنا. نحن نعرف كفريق كيفية لعب النهائيات وسنكون جاهزين".