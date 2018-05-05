قبل المواجهة... مدافع تشيلسي يكشف طريقته الخاصة لإيقاف خطورة صلاح

وأوضح روديغر، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه إذا لعب المباراة فسيكون ذلك مبارزة مباشرة ضد صلاح. وتابع "الشيء الجيد هو أنني لست بطيئا".
وأضاف "لأكون صادقا، صلاح هو أكثر اللاعبين الذين قابلتهم في كرة القدم أدبا، فهو شخص رائع".
“I’m not slow.”— BBC Sport (@BBCSport) May 4, 2018
Chelsea defender Antonio Rudiger has explained how he plans to stop Mohamed Salah this weekend.
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وتابع "بالطبع، الأمر مفاجئ بعض الشيء، لكنني أعرف قدراته وإمكانياته وكنت أعرف أنه سيكون جيدا مع ليفربول".
ويلتقي الفريقان، غدا الأحد 6 مايو/ أيار، على ملعب ستامفورد. يحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، في حين يأتي تشليسي في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.
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