قبل لقاء تشيلسي... فيرمينو يتعهد بمساعدة محمد صلاح

تعهد اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو، نجم فريق ليفربول، بمساعدة زميله المصري محمد صلاح في الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح، حتى الآن، 31 هدفا، متقدما بأربعة أهداف على مهاجم توتنهام هاري كين، الذي سجل 27 هدفا.

© AP Photo / Rui Vieira قبل المواجهة... مدافع تشيلسي يكشف طريقته الخاصة لإيقاف خطورة صلاح

وقال فيرمينو، في تصريحات نقلها موقع ليفربول ، "إن صلاح يؤدي موسم رائع بالنسبة لنا. فهو لاعب رائع، وآمل أن يتمكن من الاستمرار على هذا النحو، بالنسبة لنا وبالنسبة له".

وأضاف اللاعب البرازيلي "إنه يستحق ذلك لأنه يعمل بجد وكان يساعدني وبقية أعضاء الفريق بشكل عام في أهدافه وسحره على أرض الملعب".

"حتى الآن هو هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا أعلم أنه سيقاتل حتى نهاية الموسم للحفاظ على اللقب. وبغض النظر عن الطريقة التي يمكن أن يساعده بها الفريق، سنفعل كل شيء على أكمل وجه حتى ينهي الموسم كأفضل هداف".

وتقام، اليوم الأحد 6 مايو/ أيار، مباراة ليفربول وتشيلسي، على ملعب ستامفورد. ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، في حين يأتي تشليسي في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.