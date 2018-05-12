لهذا السبب يجب تجنب تناول المضادات الحيوية غير الضرورية

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول بعض المضادات الحيوية عن طريق الفم قد يأتي بأثر جانبي غير سار.

ووجدت دراسة نشرت يوم الخميس في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى أن تناول المضادات الحيوية، التي تأخذ عن طريق الفم كان مرتبطا بمعدلات خطر مرتفعة في ما يتعلق بتطوير حصوات الكلى، بحسب صحيفة TIME الأمريكية.

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وخلال العقود الماضية، ارتفع عدد المرضى المصابين بحصوات الكلى دون تفسير واضح للسبب. ومع ذلك، ترتبط هذه الحالة بتغيرات بكتيرية في الأمعاء والمسالك البولية، ما يدفع الباحثين إلى دراسة العلاقة بين المضادات الحيوية وحصى الكلى.