بالصور... السعودية تفتتح معرضا نسائيا هو الأول من نوعه في المملكة

وينتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل، الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة، وذلك بموجب أمر ملكي صدر العام الماضي، في إطار خطط التحديث التي يتزعمها ولي العهد محمد بن سلمان، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

© AP Photo / Hasan Jamali استعدادات فريدة من نوعها في السعودية لقيادة المرأة للسيارات

واستعدادا لقيادة سيارتها على الطريق، جلست امرأة سعودية خلف عجلة القيادة، على جهاز محاكاة، وربطت حزام الأمان، ووضعت نظارات شمسية، في محاكاة لعملية قيادة السيارة بشكل فعلي.

وهذه الامرأة واحدة من كثيرات في أنحاء المملكة يتطلعن لقيادة السيارات.

وجاءت هذه المحاكاة في إطار المعرض الذي تدعمه عدة جهات حكومية سعودية لتعريف السعوديات على وكالات السيارات والتأمين وإكسسوارات السيارات في المملكة.

ويجذب المعرض أيضا ممثلي بنوك لتقديم خيارات تمويل للنساء اللاتي لا يستطعن شراء السيارات نقدا.

تقول سماح جربوع، ممثلة البنك السعودي الفرنسي: "أكيد مش الكل عنده الإمكانية إنه يشتري سيارة كاش (نقدا)، فإحنا بنقدم حلول تمويلية بسيطة للسيدات اللي مش قادرين يشتروا سيارات كاش بحيث انهم يقدروا يأخذوا سيارات عن طريق التمويل التأجيري بأقساط ميسرة، بمعاملة ميسرة، بخدمات ميسرة".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER إمرأة تجلس على جهاز محاكاة في افتتاح المعرض النسائي الأول للسيارات، في المملكة العربية السعودية، 15 مايو/أيار 2018

وبينما تجلس امرأة في سيارة وتضبط مرآة الرؤية الخلفية، قالت شيماء الفضل التي زارت المعرض للبحث عن سيارة "أي شيء يتعلق بالسيارات الفترة هادي يستهوي المرأة السعودية والبنات بشكل عام، استهواني الموضوع، أبغي أعرف أكثر عن السيارات، الأسعار، الفكرة مش بس الرخصة أو السياقة، الفكرة إني أنا أتعرف على السيارات أكثر، أتعرف على أسعارها، أتعرف على الأجواء، ونتعرف على بعض أكثر إحنا البنات في مجال قيادة المرأة".

وينهي رفع الحظر تقليدا محافظا ينظر إليه النشطاء الحقوقيون على أنه رمز لقمع الامرأة.

وينذر تطبيق هذا الأمر بتغيير أسلوب حياة الملايين. ويعيش زهاء عشرة ملايين امرأة أعمارهن فوق العشرين عاما، بينهن أجنبيات في السعودية.

يقول جهاد السحيباني، مدير فرع شركة التوكيلات العالمية للسيارات: "أهم شي عندنا اللي هو كان أسعار السيارات، حاولنا إنها تكون في متناول الجميع، فحرصنا على أنواع السيارات اللي سعرها جميع فئات المجتمع يستطيع شراءها عن طريق الكاش أو عن طريق الفاينانس (التمويل) والبنوك".

وتقول بعض النسوة إنهن يتطلعن لقيادة السيارات لأنها ستوفر لهن مبالغ كبيرة من المال.

من هؤلاء موظفة في الحكومة تدعى مها عبد الرحمن، قالت "أنا امرأة عاملة، أحتاج السيارة كل يوم طبعا في الذهاب والإياب للعمل بغض النظر عن المشاوير الأخرى اللي احتاجها لعائلتي. غير ذلك أيضا المواصلات هنا عالية التكلفة، فقرار القيادة راح يوفر لي مبلغ كبير، بأني أقود سيارتي أوفر لي من أني أستخدم وسائل مواصلات عالية التكلفة".

ومع أن قيادة النساء للسيارات قد توفر للعائلات أموالا طائلة وتشجع مزيدا من النساء على الانضمام لسوق العمل فإنها ستلقي بظلالها على السائقين لدى تلك العائلات الذين سيتم الاستغناء عنهم بعد أن كانت توكل لهم مهمة التنقل بالنساء حيث يرغبن.