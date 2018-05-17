روسيا تساعد الصين على إنشاء مركز دولي لإعادة تأهيل رواد الفضاء

صرح المتحدث الرسمي باسم معهد مشاكل الطب الحيوي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم مارك بيلكوفسكي، أن منظمات علمية روسية تعتزم المشاركة في مشروع مشترك مع الولايات المتحدة وأوروبا والصين لإنشاء مركز دولي لإعادة تأهيل رواد الفضاء والبنى التحتية الأخرى المتعلقة بتطوير الطب الفضائي وعلم الأحياء، وذلك على أراضي جمهورية الصين الشعبية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيلاكوفسكي: "معهد مشاكل الطب الحيوي جاهز وبالاشتراك مع الجانب الصيني في مدينة سانيا بمقاطعة هاينان، لإنشاء مركز لإعادة تأهيل رواد الفضاء، ومع المنظمات الصينية المهتمة والمتخصصين لتطوير وسائل وأساليب إعادة التأهيل".

© Sputnik . وثائق سرية تكشف تفاصيل خدمة رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين

وأوضح بيلاكوفسكي أن مركز إعادة التأهيل يتم إنشاؤه كمكان لإعادة تأهيل رواد الفضاء في مرحلة ما بعد الطيران، وكذلك الترفيه للرواد المتقاعدين في جميع البلدان، وقال: "الشركاء الصينيون مستعدون لضمان إجراء إعادة التأهيل لديهم مجاناً".

وبالإضافة إلى المركز الفضائي الدولي لإعادة التأهيل، تخطط الصين لإنشاء مدينة فضائية في جزيرة هاينان، وحديقة فضائية ترفيهية، وجامعة الفضاء الطبية، وفي بكين — مركز الصحة العالمي، حيث سيتم استخدام تقنيات الفضاء المتقدمة.

في وقت سابق، قال الأمين العام لإدارة الفضاء الوطنية الصينية تيان يولونغ، في مؤتمر في ولاية كولورادو سبرينغز، إن بكين ترغب بتوسيع التعاون مع موسكو في استكشاف الفضاء الخارجي والبعثات العلمية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وقعت شركة "روسكوسموس" الروسية، وإدارة الفضاء الوطنية الصينية برنامجا لتطوير التعاون في مجال الأنشطة الفضائية للفترة 2018-2022.