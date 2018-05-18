"كهف الجليد" تحفة فنية وسط موسكو (صور)

يقع "كهف الجليد" في الجزء الشمالي من الحديقة، وهو عبارة عن كهف تم تصميمه من الجليد على مساحة تمتد لـ350 مترا مربعا،
بجدران وأسقف يبلغ ارتفاعها حوالي الستة أمتار مغطاة بالثلج والجليد، وتم بنائه بشكل يحاكي الظروف الطبيعية لتشكل الثلج والجليد.
وتم بناء الكهف على عدة مراحل باستخدام مرشحات خاصة للمياه وبخفض درجات الحرارة لتصبح مواتية لتشكل الجليد، حيث تم تجميد حوالي 70 طنا من المياه.
كما تم استخدام العديد من الأنابيب المعدنية التي وصل طولها الإجمالي لنحو 14 كيلومترا.
مصمم المشروع ألكسندر بونوماريف تحدث عن هذا العمل الفني الرائع والذي لا يوجد له شبيه في روسيا.
ووصف المهندس المعماري سيرغي كوزنيتسوف العمل بالفني الكبير والمصنوع من قبل كبار العلماء.
كما أوصى زوار الكهف بعدم لمس الجدران والأعمدة الثلجية.
- زوار في جناح "الكهف الجليدي" في حديقة "زارياديا" بجوار الكرملين في موسكو© Sputnik . Evgeny Biyatov
- "الكهف الجليدي" في حديقة "زارياديا" بجوار الكرملين في موسكو© Sputnik . Evgeny Biyatov
- فتاة داخل "الكهف الجليدي" في حديقة "زارياديا" بجوار الكرملين في موسكو© Sputnik . Evgeny Biyatov
- زوار يلتقطون الصور في "الكهف الجليدي" في حديقة "زارياديا" بجوار الكرملين في موسكو© Sputnik . Evgeny Biyatov
- فتيات يلتقطن صور سيلفي في جناح "الكهف الجليدي" في حديقة "زارياديا" بجوار الكرملين في موسكو© Sputnik . Evgeny Biyatov
- زوار وتلاميذ يزورون "الكهف الجليدي" في حديقة "زارياديا" بجوار الكرملين في موسكو© Sputnik . Evgeny Biyatov
- فتاة داخل "الكهف الجليدي" في حديقة "زارياديا" بجوار الكرملين في موسكو© Sputnik . Evgeny Biyatov
- زوار في جناح "الكهف الجليدي" في حديقة "زارياديا" بجوار الكرملين في موسكو© Sputnik . Evgeny Biyatov
- زوار في جناح "الكهف الجليدي" في حديقة "زارياديا" بجوار الكرملين في موسكو© Sputnik . Evgeny Biyatov
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