بالصور... بدء توافد المشاهير لحضور الزفاف الملكي

يقام حفل زفاف الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل، اليوم السبت 19 مايو/ أيار، بقلعة "ويندسور" غرب العاصمة البريطانية لندن، ومن المتوقع أن يتابعه الملايين حول العالم.

وبدء مشاهير الفن والإعلام ورجال السياسة التوافد على القلعة، التي تعتبر أقدم قلعة في العالم مأهولة وسكنها 39 ملكا بريطانيا منذ عام 1066.

وتعقد مراسم الزفاف بكنيسة "سان جورج" التي تعود للقرن الخامس عشر، ويدير المراسم كاهن "وندسور" مع كبير أساقفة "كانتربري"، جاستن ويلبي، والزعيم الروحي للطائفة الأنجليكانية، وسيشرفان على تبادل عهود الزواج.

© REUTERS / POOL كنيسة سان جورج

وأعلن قصر "بكنغهام"، اليوم، إن الملكة إليزابيث منحت الأمير هاري لقب دوق ساسكس، مما يعني أن خطيبته ستصبح دوقة بعد مراسم الزفاف الملكي.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن المذيعة الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، قد وصلت إلى حفل الزفاف الملكي.

© REUTERS / POOL أوبرا وينفري في حفل الزفاف الملكي

كما وصل أيضا الممثل البريطاني إدريس ألبا برفقة خطيبته عارضة الأزياء الشهيرة سابرينا دور.

© REUTERS / POOL إدريس ألبا وزوجته في حفل الزفاف الملكي

وكذلك نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام برفقة زوجته فيكتوريا بيكهام.

© REUTERS / TOBY MELVILLE ديفيد وفيكتوريا فيكهام

والممثل الأمريكي جورج كلوني، وزوجته المحامية الشهيرة أمل علم الدين.

© REUTERS / POOL جورج كلوني وأمل علم الدين

ومن المتوقع احتشاد أكثر من 100 ألف شخص في الشوارع الضيقة للمدينة التي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن.