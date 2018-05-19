إعلان الأمير هاري وميغان ماركل زوجا وزوجة (فيديو)

عقدت مراسم زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، اليوم السبت 19 مايو/ أيار، في كنيسة "سان جورج" بقلعة "ويندسور" غرب العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن كبير أساقفة كانتربيري، القس جاستين ويلبي، الأمير هاري وماركل زوجا وزوجة، بعد إتمام مراسم الزفاف.

وحضر زفاف نحو 200 شخصا، من بينهم نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام، والممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين. ونجمة التنس سيرينا ويليامز.

وحضر مراسم الزفاف الملكي الملكة إليزابيث الثانية، وزوجها الأمير فيليب، والأمير تشارلز والد الأميرين هاري وويليامز، إلى جانب ما يقرب من 600 فرد من الأسرة المالكة ومشاهير العالم.

وأعلن قصر "بكنغهام"، اليوم، إن الملكة إليزابيث منحت الأمير هاري لقب دوق ساسكس، مما يعني أن ماركل ستصبح دوقة بعد مراسم الزفاف الملكي.