فستان من "جيفينشي" وتاج عمره 86 عاما... هكذا ظهرت ميغان ماركل في زفافها

ارتدت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، في حفل زفافها على الأمير هاري اليوم، ثوبا أنيقا تميز بالانسيابية والبساطة، كما حمل لمسة عصرية.

وقال قصر "كينزنجتون" إن وايت كيلر، أول سيدة تشغل منصب مديرة فنية في بيت الأزياء الفرنسي الشهير جيفنشي في العام الماضي، التقت ماركل في أوائل عام 2018.

For full details of Ms. Markle's Clare Waight Keller for Givenchy wedding dress click here: https://t.co/flDwgm4LUp — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

​وارتدت ماركل الثوب ذا الأكمام الطويلة وفتحة العنق الواسعة، ومعها طرحة طولها خمسة أمتار تمتد خلفها وتاجا مرصعا بالألماس، أعارته لها الملكة إليزابيث.

وذكر بيان القصر أن المصممة، البالغة من العمر 47 عاما، التقت هذا العام مع ميغان وعمل الاثنان معا على التصميم الذي "يعبر عن أناقة لا تزول".

وأضاف "ركز الثوب على فتحة الرقبة المقوسة التي أطرت بأناقة الكتفين وأظهرت الوسط الممشوق"، مشيرا إلى أن الطرحة الطويلة مصنوعة من الحرير وزينت بزهور محاكة يدويا بخيوط حريرية ومن الأورجانزا.

© REUTERS / POOL ميغان ماركل والأمير هاري

وأعارت الملكة إليزابيث العروس، البالغة من العمر 36 عاما، تاج الملكة ماري المرصع بالألماس من أجل الزفاف. ويعود تاريخ صنع التاج إلى عام 1932. وأضاف القصر أن ميغان وضعت قرطين "كارتييه" وسوارا، وارتدت حذاء من الساتان.