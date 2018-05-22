من هي ملكة جمال أمريكا 2018 (فيديو وصور)

حصلت سارة روز سامرز، البالغة من العمر 23 عاما من ولاية نبراسكا على لقب "ملكة جمال أمريكا" وهي مدرسة بيلاتيس وأخصائية مستقبلية للأطفال.

سبوتنيك. تخرجت سارة من جامعة تكساس المسيحية. هي متخصصة في العمل مع الأطفال. وأوضحت اختيار مهنتها أثناء المسابقة:

"كنت في الخامسة عندما ذهبت إلى مستشفى للأطفال في أوماها، لا أتذكر ذلك جيداً، لكني أتذكر أن والداي كانا خائفين للغاية. لم أرهم أبداً في حالة كهذه من قبل. كانت الممرضة مذهلة، وأردت أن أكون هي نفسها. أنا الآن أخصائية رعاية أطفال، أساعد العائلات في فهم تشخيص أطفالهم والعلاج الموصوف".

وطُلب من المشاركين في المرحلة النهائية من المسابقة، تخيل ما يكتبونه على الورقة في حال إذا شاركوا في مسيرة معينة. وفاجأ جواب سارة الجميع.

"سأقول…"أعلن عن موقفك"…اذهبوا وتحدثوا مع الناس، خصيصا عندما يكون لديهم أسئلة، التواصل معهم، استمعوا إلى رأيهم، ما نحتاج إلى التركيز عليه في بلدنا هو الاستماع لبعضنا البعض".

Sarah Rose Summers is the new Miss USA!! Congratulations pic.twitter.com/6rmdDD7ciB — PageantsNews (@PageantsNEWS) May 22, 2018

تخرجت سامرز من جامعة تكساس خلال أربع سنوات، حينما كانت تعمل كمدربة بيلاتيس، وبالإضافة إلى ذلك، تدعو إلى حقوق الطفل وهي "شغوفة بدفع الناس إلى إقامة علاقات صحية مع الطعام والثقافة البدنية.