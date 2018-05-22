استطلاع... الروس يحددون الأهداف الرئيسية للبلاد

أجرى المركز الفدرالي للبحوث الاجتماعية التابع لأكاديمية العلوم الروسية استطلاعا، أظهر أن 58٪ من الروس يرون أن الهدف الرئيس للبلاد في القرن الواحد والعشرين هو أن تصبح واحدة من أكثر الدول تطورا اقتصاديا وذات نفوذ سياسي كبير في العالم.

© REUTERS / Maxim Shemetov استطلاع... الشباب العربي ينظر لروسيا كحليف ويتخلى عن أمريكا

سبوتنيك . يرى واحد وثلاثون في المئة من المستطلعين أن هدف روسيا يعود إلى إعادة قوتها العظمى كما كانت في فترة الاتحاد السوفيتي. ويعتقد سبعة في المئة أن روسيا يجب أن تكون رائدة في مجال ما بعد الاتحاد السوفيتي. ويعتقد أربعة في المئة أن على البلاد ألا تسعى لتحقيق أهداف عالمية.

وفي الوقت نفسه ، يعتقد 36٪ من الروس، أن روسيا الآن قوة عظمى، لتأثيرها على العمليات العالمية مع الولايات المتحدة والصين. ويرى 28٪ أن روسيا هي واحدة من الدول الرائدة مقارنة مع بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا واليابان. ويعتقد 19٪ أن البلاد اليوم ليست من بين أكثر الدول تأثيراً في العالم. ووجد 17 في المئة أنه من الصعب الإجابة عن هذا السؤال.

ويذكر التقرير أن الروس يحددون أولويات السياسة الخارجية، بناء على احتياجات ومتطلبات التنمية الداخلية للبلاد، والعامل المهم هنا هي العلاقات الدولية.

وجاء في نص الوثيقة: "هناك اتجاهان مختلفان: من ناحية، يريد الروس، تعزيز القوة الروسية كضمان لنمو قدراتها التنافسية في الساحة العالمية، ومن ناحية أخرى، تركيز متزايد على حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية".

وتم إجراء المسح في أبريل/ نيسان. وقد شارك فيه أربعة آلاف شخص من مختلف مناطق روسيا.