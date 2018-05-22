استطلاع... الروس يحددون الأهداف الرئيسية للبلاد

وفي الوقت نفسه ، يعتقد 36٪ من الروس، أن روسيا الآن قوة عظمى، لتأثيرها على العمليات العالمية مع الولايات المتحدة والصين. ويرى 28٪ أن روسيا هي واحدة من الدول الرائدة مقارنة مع بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا واليابان. ويعتقد 19٪ أن البلاد اليوم ليست من بين أكثر الدول تأثيراً في العالم. ووجد 17 في المئة أنه من الصعب الإجابة عن هذا السؤال.
ويذكر التقرير أن الروس يحددون أولويات السياسة الخارجية، بناء على احتياجات ومتطلبات التنمية الداخلية للبلاد، والعامل المهم هنا هي العلاقات الدولية.
وجاء في نص الوثيقة: "هناك اتجاهان مختلفان: من ناحية، يريد الروس، تعزيز القوة الروسية كضمان لنمو قدراتها التنافسية في الساحة العالمية، ومن ناحية أخرى، تركيز متزايد على حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية".
وتم إجراء المسح في أبريل/ نيسان. وقد شارك فيه أربعة آلاف شخص من مختلف مناطق روسيا.
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