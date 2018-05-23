والدان يربحا قضية ضد ابنهما لطرده من المنزل (صور + فيديو)

قضت المحكمة العليا في نيويورك بأن، مايكل روتوندو، البالغ من العمر 30 عاماً يجب أن يغادر منزل والديه، وذلك لأنه لا يملك الحق في البقاء في المنزل.

توجه والدا الشاب مارك وكريستينا، بعد إرسالهما عدة إشعارات بإخلاء المنزل عبر محامي، إلى المحكمة. وجاء في الإشعارات أنهم عرضوا عليه مبلغا ماليا يقدر بألف دولار، وأشار له عن وظائف متاحة يمكنه العمل دون خبرة، وناشدوه بأن يحاول العمل بإحداها، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

30-year-old Michael Rotondo addresses the courtroom. His mother is seeking to evict him from her Camillus home. @SPECNewsCNY pic.twitter.com/RoCZr5RzLQ — Corina Cappabianca (@CorinaCappTV) May 22, 2018

لم يتواصل الشاب مع والديه خلال المحكمة وقام هو بالدفاع عن نفسه دون اللجوء إلى مساعدة المحامي. أثبت للقاضي لمدة 30 دقيقة أنه يملك الحق، وفقا للقانون، في إعطائه فترة 6 أشهر لإخلاء المنزل، ومع ذلك، تم رفض طلبه من قبل القاضي، موضحا أن مثل هذه الطلبات يتم البث فيها في حالات نادرة عندما يحتاج المدعي عليه علاج أو رعاية خاصة.

Michael Rotondo, 30, speaks with reporters after a judge rules he must move out of his parents' home. https://t.co/zD9s4F6rv9 pic.twitter.com/upaHi1iDl4 — syracuse.com (@syracusedotcom) May 22, 2018

وقال الشاب إن والداه لم يشتكوا منه، مضيفا أنه يعمل بالفعل، ولديه أعماله الخاصة، والتي لا يريد التحدث عنها. وقال خلال مقابلات مع عدة قنوات تلفزيونية أنه يقوم بتحضير الطعام والغسيل بشكل مستقل، كما أنه يشغل مكان واحد للنوم في المنزل.

ووفقا له، فإنه ليس على عجلة من أمره للخروج من المنزل، كما يريد الطعن في الحكم من أجل الحصول على شهر إضافي.