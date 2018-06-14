وزير إسرائيلي: مواقع التواصل الإجتماعي "منصة للإرهاب"

افتتحت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء 12 يونيو/حزيران، المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب السيبراني، بمشاركة اكثر من 20 وزيرا للأمن الداخلي حول العالم.

أكد الموقع الإلكتروني العبري "0404"، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأربعاء، أن المؤتمر الذي دعا إلى وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، يعتمد على مكافحة الإرهاب السيبراني ومواقع التواصل الاجتماعي، استعرضت فيه إسرائيل قدراتها على مواجهة هذا النوع الجديد من الإرهاب وقدمت رؤى جديدة لمكفاحته لتصبح الأولى حول العالم في هذا المجال، وهو الهدف الرئيس من هذا المؤتمر الدولي.

ذكر الموقع الإسرائيلي أن مشاركة أكثر من 20 وزير للأمن الداخلي حول العالم، على رأسهم كريستن نيلسن، في إسرائيل، يعني وضع خطط دولية لمكافحة إرهاب مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سبق ونشرأكثر من 12 ألف تقرير على الفيس بوك يؤيد الإرهاب، او حسابات لشخصيات داعمة داعمة للإرهاب، وتبين أن أكثر من 85 % منها تبين أنه حقيقي.

أضاف الموقع العبري على لسان جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إن أكثر من 99% من تقارير "القاعدة" و"داعش" تسقط قبل استخدامها علينا، ففي الربع الأول من العام الجاري، نجحنا في إسقاط 1.9 مليون محتوى من هذا النوع، ونقوم بإزالة انواع مماثلة داعمة للإرهاب حول العالم. حيث رأى الوزير الإسرائيلي أن مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة "منصة للإرهاب"، مطالبا بتشديد العمل على إغلاق الحسابات التي تؤيد وتدعم الإرهاب.

كان آردان قد هدد، أول أمس، الثلاثاء، "تويتر" بدعوى دعمه للإرهاب حول العالم، حيث طالب بإغلاق الحسابات الشخصية لكل من حركة حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني.