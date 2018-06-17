مقطع فيديو يثير غضب السعوديين خلال عيد الفطر

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي، يوم أمس السبت، في السعودية فيديو لسعوديين أثارا الرأي العام السعودي بعدما قاما برمي مبالغ نقدية على النساء والأطفال في فندق "موفينبيك بريدة" في محافظة القصيم بالسعودية.

وانتشر مقطع الفيديو على موقع "تويتر"، وظهر الرجلان وهما يلقيان الأموال من أعلى الأدوار في فندق "موفنبيك بريدة"، ليتعارك عليها أطفال ونساء كانوا ينتظرون الأموال في بهو الفندق.

وعلقت صحيفة "سبق" السعودية، يوم أمس السبت، بأن هذا المقطع أثار رأي السعوديين الذين طالبوا الجهات المعنية بمحاسبة من يقترفون مثل هذه الممارسات من هؤلاء المشاهير، مشيرة إلى أن الفندق ألغى المعايدة بعد حضور أشخاص من خارج الفندق، حيث أن هذه المعايدة تستهدف أطفال الفندق النزلاء فقط.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله إن "هذه المعايدة هي احتفال بالعيد وخاصة بأطفال الفندق الذين يسكنون مع ذويهم وهي عبارة عن عيدية، لكن قام أحد المشاهير بدعوة متابعيه باجتهاد منه وكان الحضور الكثيف. وفورا ألغينا العيدية وانتهى الحدث بدون حصول تدافع ويوم أمس تم توزيع ألعاب قيمة على الأطفال المقيمين بالفندق وعيدية بظروف مقفلة بشكل منظم".

وفي توضيحه للفيديو المنشور، قال إن "من قام برمي المبالغ المالية جاؤوا مع أحد المشاهير والتصرف صدر منهم بشكل شخصي كما أن المبالغ كانت من حساباتهم ولن نتعاون مع هؤلاء مستقبلا".

ووصف سعوديون على شبكات التواصل تصرف الشابين بأنه "معيب"، وقال بعضهم إن ما جرى مخالف للأعراف والتقاليد.