العثور على أقدم خبز في العالم بدولة عربية

ويظهر الاكتشاف الذي نُشرت تفاصيله، أمس الاثنين 16 يوليو/تموز، أن الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط أنجزوا ذلك الحدث الثقافي البارز المتمثل في صنع الخبز قبل فترة طويلة مما كان معروفا في السابق، وقبل ما يزيد عن أربعة آلاف عام من أن تترسخ الزراعة كنشاط بشري، بحسب رويترز.

© AP Photo / Jerome Delay أزمة خبز في السودان عقب مضاعفة الأسعار

وصنع الخبز المسطح، غير المخمر على الأرجح ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير، من حبوب برية مثل الشعير أو القمح أو الشوفان، وكذلك من درنات من الأنواع القريبة من ورق البردي المائي التي جرى طحنها إلى دقيق.

وصنع ذلك الخبز إبان حضارة تعرف بالحضارة النطوفية التي مال أتباعها إلى اتباع نمط حياة مستقر بدلا من نمط الحياة البدوي، وجرى العثور عليه في موقع أثري بالصحراء السوداء.

وقالت آمايا آرانز — اوتايجي، الباحثة في جامعة كوبنهاجن في علم النباتات الأثرية والمعد الرئيسي لبحث نشر في دورية (بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز) "وجود خبز في موقع له هذا العمر حدث استثنائي".

وأضافت أن أصول الخبز ارتبطت إلى الآن بالمجتمعات الزراعية المبكرة التي بدأت في زراعة حبوب مثل البقوليات. وجاء أقدم دليل سابق على الخبز من موقع عمره 9100 عام في تركيا.

وتابعت "علينا الآن أن نقيم ما إذا كانت هناك علاقة بين إنتاج الخبز ونشأة الزراعة، من الممكن أن الخبز أوجد حافزا للناس للاشتغال بالزراعة".