أفضل 10 شركات للطيران لعام 2018 بينها شركتان عربيتان

المؤسسة أصدت قائمتها لاختيار أفضل شركات الطيران في العالم، بالاعتماد على آراء أكثر من 20 مليون مسافر.

وتصدرت خطوط الطيران السنغافورية قائمة الأفضل، متقدمة بمرتبة واحدة عن تصنيف السنة الماضية، وتعتبر المرة الرابعة التي تفوز بها باللقب منذ إطلاق الاستطلاعات عام 1999.

كما فازت الشركة بلقب أفضل مقدم لخدمات الدرجة الأولى، حيث قامت بتجديد طائراتها وزودتها بأسرة مزدوجة في أجنحة الدرجة الأولى وأكبر حجما لدرجة رجال الأعمال.

وحلت الخطوط القطرية في المرتبة الثانية، وخطوط الطيران الإماراتية رابعا.

نعرض لكم قائمة الخطوط العشر الأفضل لعام 2018 بحسب الموقع:

Singapore Airlines — خطوط الطيران السنغافورية.

Qatar Airways — خطوط الطيران القطرية.

All Nippon Airways — خطوط نيبون اليابانية للطيران.

Emirates — خطوط الطيران الإماراتية.

EVA Air — خطوط إيفا للطيران.

Cathay Pacific — خطوط الطيران كاثي باسيفيك.

Lufthansa — خطوط لوفتهانزا للطيران.

Hainan Airlines — خطوط هاينان للطيران.

Garuda Indonesia — خطوط الطيران الإندونيسية.

Thai Airways — خطوط الطيران التايلاندية.