إقبال هائل على زيارة "المدينة المحرمة"

صرحت إدارة متحف "غوغون" أو ما يعرف باسم "المدينة المحرمة"، والذي يقع في قلب العاصمة الصينية بكين، بأن عدد زوار المتحف وصل لأكثر من 100 مليون زائر، في الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون الثاني 2012 وحتى يونيو/حزيران 2018.

يعتبر متحف "المدينة المحرمة" أحد أشهر المعالم السياحية في العاصمة الصينية بكين، حيث يعتبر مقصدا مهما لزوار العاصمة.

ففي عام 2017 زار المتحف 16.7 مليون شخص، وبسبب التدفق الكبير للسياح قامت إدارة المتحف بوضع بعض القوانين والقيود لتحد من هذا التدفق، فحددت عدد الزوار لليوم الواحد بـ80 ألف زائر.

وفي وقت سابق، وصل فيه عدد زوار المتحف إلى 100 ألف شخص، ليرتفع هذا الرقم أيام العطلات الرسمية وليصل إلى 180 ألف زائر.

© REUTERS / MASSIMO PINCA بالصور... رونالدو يفاجئ سكان المدينة المحرمة

وواجه القائمين على المتحف سابقا عدد من المشاكل تتعلق بتأمين البطاقات، حيث قام المتحف ببيع العديد من البطاقات عن طريق الإنترنت، الأمر الذي خلق مصاعب في البداية لتأمين التذاكر.

يذكر بأن سعر التذكرة للشخص الواحد صيفا 60 يوانا أي ما يعادل 9 دولارات، وفي الشتاء يصل سعر التذكرة إلى 40 يوانا ما يعادل 6 دولارات.

ويقوم المسؤولون عن المتحف بتحديد عدد الزوار من أجل تأمين راحة أفضل للزوار بالإضافة للخوف من إلحاق الضرر بالمتحف نفسه وللتحف المعروضة فيه.

وتعتبر "المدينة المحرمة" أكبر مجمع تاريخي في العالم، تم إنشاء المتحف الذي يضمه على نمط هذا المجمع، والذي في عام 2020 سيصبح عمره 600 عام.

ويحتوي المجمع على العديد من الأعمال الفنية والأثرية التاريخية الصينية، بالإضافة لمجموعة من البيت الإمبراطوري الصيني.