أول طفلة أنبوب في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ40 (صور)

أعطت طفلة الأنبوب الأولى في العالم، لويز براون، الأمل لكثير من الأزواج المصابين بالعقم، بأن يكونوا آباء يوما ما، وتحتفل لويز اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الـ40.

ولدت لويز جوي براون في 25 يوليو 1978 في أولدهام (مانشستر الكبرى في بريطانيا العظمى)، وقد حاولت والدتها الحمل دون جدوى لمدة 9 سنوات.

وأجرى الأطباء عملية التلقيح الاصطناعي لها، وفي 10 نوفمبر 1977 أصبحت حاملاً، وبذلك أصبحت أول امرأة تلد طفلاً عن طريق التلقيح الاصطناعي.

© AFP 2018 / لويز براون، أول طفلة أنبوب في العالم

وقد أجرت والدة لويز عملية التلقيح الاصطناعي مرة أخرى فأنجبت طفلة أخرى عام 1982.

Today is the 40th anniversary of the birth of the first IVF baby, Louise Brown. Her conception was the result of research carried out by Nobel Laureate Robert Edwards, shown holding her in this photo. Since then his work has helped millions bring new life into the world. pic.twitter.com/8DzZPFCbGx — The Nobel Prize (@NobelPrize) July 25, 2018

وتعمل لويز اليوم مربية أطفال وهي متزوجة من حارس لملهى ليلي، ولديهما ابنان أنجبتهما بشكل طبيعي.

وعادة ما كان الناس يمازحونها، بقولهم، "ألم تكن الأنابيب ضيقة عليك؟"، لكنها لم تستاء لتلك الأقوال، وكانت تتقبلها بروح مرحة.

لويز براون، أول طفلة أنبوب في العالم © AFP 2018 / HO

أنابيب أول إنسان ولد بعد الحمل عن طريق الإخصاب في المختبر أو التلقيح الاصطناعي © AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas

قارورة الزجاج المستخدمة في أول عملية التلقيح الاصطناعي قبل 40 عاما المتواجد في متحف العلوم في لندن © AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas 1 / 3 © AFP 2018 / HO لويز براون، أول طفلة أنبوب في العالم

ولا تفهم لويز إلى الآن ما سبب ردة فعل الناس العنيفة تجاهها فقد كان الكثيرون يبعثون لها هدايا على شكل أنابيب مدممة ويكتبون لها رسائل غير ودية.

تجدر الإشارة إلى أن مينغ تشو تشانغ قام بالاكتشاف العلمي، فقد أجرى التجارب على الأرانب وكانت ناجحة، وأتقن روبرت إدواردز هذه العملية بعد ذلك، حيث أضاف الكثير من الملاحظات الجديدة. وبفضل ذلك يمكن للآباء والأمهات الحصول على طفل جراء التلقيح الاصطناعي، على الرغم من المشاكل الصحية الخاصة بهم.