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18:56 25 يوليو/ تموز 2018
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    لويزا براون

    أول طفلة أنبوب في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ40 (صور)

    © AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
    مجتمع
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    أعطت طفلة الأنبوب الأولى في العالم، لويز براون، الأمل لكثير من الأزواج المصابين بالعقم، بأن يكونوا آباء يوما ما، وتحتفل لويز اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الـ40.

    ولدت لويز جوي براون في 25 يوليو 1978 في أولدهام (مانشستر الكبرى في بريطانيا العظمى)، وقد حاولت والدتها الحمل دون جدوى لمدة 9 سنوات.

    وأجرى الأطباء عملية التلقيح الاصطناعي لها، وفي 10 نوفمبر 1977 أصبحت حاملاً، وبذلك أصبحت أول امرأة تلد طفلاً عن طريق التلقيح الاصطناعي.

    لويز براون، أول طفلة أنبوب في العالم
    © AFP 2018 /
    لويز براون، أول طفلة أنبوب في العالم

    وقد أجرت والدة لويز عملية التلقيح الاصطناعي مرة أخرى فأنجبت طفلة أخرى عام 1982. 

    وتعمل لويز اليوم مربية أطفال وهي متزوجة من حارس لملهى ليلي، ولديهما ابنان أنجبتهما بشكل طبيعي.

    وعادة ما كان الناس يمازحونها، بقولهم، "ألم تكن الأنابيب ضيقة عليك؟"، لكنها لم تستاء لتلك الأقوال، وكانت تتقبلها بروح مرحة.

    • لويز براون، أول طفلة أنبوب في العالم
      لويز براون، أول طفلة أنبوب في العالم
      © AFP 2018 / HO
    • أنابيب أول إنسان ولد بعد الحمل عن طريق الإخصاب في المختبر أو التلقيح الاصطناعي
      أنابيب أول إنسان ولد بعد الحمل عن طريق الإخصاب في المختبر أو التلقيح الاصطناعي
      © AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
    • قارورة الزجاج المستخدمة في أول عملية التلقيح الاصطناعي قبل 40 عاما المتواجد في متحف العلوم في لندن
      قارورة الزجاج المستخدمة في أول عملية التلقيح الاصطناعي قبل 40 عاما المتواجد في متحف العلوم في لندن
      © AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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    © AFP 2018 / HO
    لويز براون، أول طفلة أنبوب في العالم

    ولا تفهم لويز إلى الآن ما سبب ردة فعل الناس العنيفة تجاهها فقد كان الكثيرون يبعثون لها هدايا على شكل أنابيب مدممة ويكتبون لها رسائل غير ودية.

    تجدر الإشارة إلى أن مينغ تشو تشانغ قام بالاكتشاف العلمي، فقد أجرى التجارب على الأرانب وكانت ناجحة، وأتقن روبرت إدواردز هذه العملية بعد ذلك، حيث أضاف الكثير من الملاحظات الجديدة. وبفضل ذلك يمكن للآباء والأمهات الحصول على طفل جراء التلقيح الاصطناعي، على الرغم من المشاكل الصحية الخاصة بهم.

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    الكلمات الدلالية:
    التلقيح الاصطناعي, أنابيب, هدايا, علمي, أرانب, طفلة, طفل, اكتشاف, وكالة سبوتنيك, لويز براون, بريطانيا
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