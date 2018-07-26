بالفيديو أعقد عملية سطو في دبي لماسة بـ20 مليون دولار والشرطة تسترجعها

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من استعادة ماسة من نوع "برلنت" تقدر قيمتها بحوالي 20 مليون دولار، سرقت من خزنة إحدى الشركات العاملة في مجال نقل وتأمين الأموال، في عملية أطلقت عليها شرطة دبي اسم "عملية برلنت"، وبذلك تكون هذه القضية أكبر عملية ضبط من حيث قيمة المسروقات تقوم شرطة دبي بضبطها.

نشرت شرطة دبي فيديو على صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، يوم أمس الأربعاء 25 يوليو/تموز، لما سمتها أكبر عملية ضبط سرقة لماسة تقدر قيمتها بنحو 20 مليون دولار.

كانت قد تمت سرقتها من خزنة إحدى الشركات العاملة في مجال نقل الأموال، وتعتبر الماسة الزرقاء نادرة وتزن 9.33 قيراط.

وتعود تفاصيل القضية حسب افادة العقيد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، الى ورود بلاغ إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات،

يفيد عن سرقة الماسة من مقر إحدى شركات نقل الأموال.

حيث تبين أن مجهول تمكن من تعدي 3 بوابات أمنية، علما أن عدد الموظفين المصرح لهم بالدخول إلى البوابات الأمنية يقل بعد مرور كل بوابة، وعند البوابة الثالثة والأخيرة تقع الخزنة المذكورة، والتي تفتح بمعايير أمنية

محكمة، تتطلب مسؤولين لفتحها في نفس الوقت،

بحيث يكون الموظف الأول لديه مفتاح الخزنة، والثاني لديه الرقم السري، والثالث لديه رمز سري الكتروني يتغير تلقائيا بعد كل دقيقة، وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات الاحترازية إلا أن مجهولا

تمكن من تعدي كل تلك الإجراءات وسرقة الماسة النادرة.

وقال العقيد، إنه فور تلقي البلاغ، وجه سعادة القائد العام لشرطة دبي، وسعادة مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بتشكل فريق بحث وتحري اعتمد في اختياره على أفضل الكوادر الجنائية المدربة التي لديها كفاءة عالية

وقدرة على ربط وتحليل الأحداث للتعامل مع مثل هذه البلاغات.

حيث تمكن الفريق من تحليل حوالي 8620 ساعة تصوير، والتدقيق على أكثر من 120 شخصا، وفي زمن قياسي تمكن فريق العمل من تحديد هوية مرتكب الجريمة، والذي تبين أن المتهم آسيوي الجنسية ويعمل في نفس الشركة،

حيث أن المشتبه به وضع خطة محكمة للسرقة قبل ارتكابها ب 14 يوما.

استطاع من خلالها سرقة الماسة النادرة وتهريبها بمعرفة أحد أقربائه، وشحنها في صندوق حذاء رياضي إلى موطنه، ظنا منه أن شرطة دبي لن تنال منه وتكشف خطته.

لكن شرطة دبي كانت له بالمرصاد وتمكنت من إلقاء القبض عليه في مخبئه بإحدى الإمارات المجاورة.

وبين العقيد أن المتهم وأثناء التحقيق معه أفاد بتنفيذه للجريمة قبل أسبوع من بدء إجازته وقام بالاتفاق مع احد اقربائه على تهريب الماسة عن طريق اخفائها في حذاء رياضي وشحنها الى موطنه عن طريق البحر.