بالصور والفيديو... لبنان يحطم الرقم القياسي للنمسا ويدخل موسوعة "غينيس" بأكبر فسيفساء مصنوعة من النفايات

حطم لبنان الرقم القياسي للنمسا ودخل في موسوعة "غينيس" عبر أكبر فسيفساء مكونة من النفايات القابلة للتدوير، وقد أقيمت اللوحة في الواجهة البحرية لمنطقة الضبية.

© Sputnik . Pavel Lvov بلغاري يدخل موسوعة غينيس للسباحة مكبلا داخل كيس (صور)

وتتضمن اللوحة مواد من الشوادر والتنك والكرتون و زجاجات المياه البلاستيكية في مساحة 700 متر مربع، على شكل قاربين، 9530 مواد بلاستيكية، تنك 4185، ألمنيوم 2778 و1062 زجاجة.

وكسر لبنان الرقم القياسي للنمسا، التي كان لها تجربة مماثلة عبر لوحة مساحتها 455 متراً مربعاً.

ويقول وائل جابر صاحب الفكرة لـ"سبوتنيك": "الفكرة عبارة عن شيء يراه الزائر في لبنان كل مرة، هذا البلد جميل جداً، فيه الكثير من الأفكار التي يجب أن تصل إلى العالمية، وفكرت أن أعمل شيء لبلدي لإيصال رسالة لكل العالم أن لبنان ليس بلد الزبالة، هذا البلد فيه مشكلة الزبالة مثل كل بلدان العالم".

وأضاف: "نحن قادرون على تحويل السلبية إلى الإيجابية، نحن استطعنا تحويل النفايات إلى فن".

وأشار جابر إلى أن "المشروع أخذ 7 أشهر تحضير وتم تنفيذ الفكرة في أقل من شهر، ونحن كسرنا الرقم القياسي لبلد النمسا البلد المتقدم والمتحضر، نحن نكسر رقم هذا البلد لإظهار أن بلدنا يستطيع أن يقدم الكثير، ساعدنا الكثير من المتطوعين والجمعيات ورئيس الحكومة والنائبة بولا يعقوبيان".

لبنان يحطم الرقم القياسي للنمسا ويدخل موسوعة غينيس بأكبر فسيفساء مصنوعة من النفايات © Sputnik . Zahraa al-Amir

لبنان يحطم الرقم القياسي للنمسا ويدخل موسوعة غينيس بأكبر فسيفساء مصنوعة من النفايات © Sputnik . Zahraa al-Amir

لبنان يحطم الرقم القياسي للنمسا ويدخل موسوعة غينيس بأكبر فسيفساء مصنوعة من النفايات © Sputnik . Zahraa al-Amir

لبنان يحطم الرقم القياسي للنمسا ويدخل موسوعة غينيس بأكبر فسيفساء مصنوعة من النفايات © Sputnik . Zahraa al-Amir 1 / 4 © Sputnik . Zahraa al-Amir لبنان يحطم الرقم القياسي للنمسا ويدخل موسوعة غينيس بأكبر فسيفساء مصنوعة من النفايات

بدورها قالت النائبة بولا يعقوبيان، إن "هناك مجالات للإبداع بموضوع النفايات ويمكننا تحويله لفن جميل واليوم دخلنا كتاب "غينيس" من خلال لوحة الموزاييك في ضبية".

تجدر الإشارة إلى أن الدولة اللبنانية لا زالت عاجزة عن إيجاد حل للنفايات، في ظل تبني بعض السياسيين اللبنانيين لاعتماد المحارق.

وانطلقت الاحتجاجات الشعبية اللبنانية 2015عام احتجاجا على تراكم النفايات في شوارع بيروت وسائر المناطق وعجز القوى السياسية عن معالجة أزمة النفايات حتى الساعة.