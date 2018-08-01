مسافر خليجي يثير الرعب والفوضى على متن طائرة

وجهت النيابة العامة في إمارة دبي تهما لمسافر خليجي بالاعتداء على سلامة طائرة قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وإثارة الفوضى على متنها، والتلفظ بعبارات تفيد بحيازته لمتفجرات، مهددًا بأنه سيفجر الطائرة، إلى جانب استخدامه القوة والعنف مع الطاقم وضرب مضيفة طيران وإسقاطها على الأرض.

واتهمت النيابة العامة المسافر والبالغ من العمر 27 عاما، ، بتهديد المضيفة بالقتل وسب أفراد الطاقم، وإتلاف كرسيين وكسر غلاف نافذة، وتهمة تعاطي المشروبات الكحولية، بحسب ما نقله موقع "آراء" المحلي".

© Photo / youtube/VladOk Show شاهد الهلع وارتداء المسافرين للأقنعة أثناء هبوط طائرة اظطراريا

وأفادت مضيفة الطيران قائلة: "إن المتهم وصل إلى رحلة الطيران، وكان في حالة غير طبيعية، وسألها في البداية عما إذا كان التدخين مسموحًا في الطائرة فأبلغته بأنه غير مسموح فرد عليها بأنه يعرف ذلك كونه يعمل طيارًا".

وأضافت أن المتهم كان يجلس على كرسيه ويلعب بالإضاءة ويحدث الفوضى فحذرت أفراد الطاقم منه، مبينة أنه وبعد إقلاع الطائرة ركض نحو المطبخ وأخذ علبتي كحول وشربهما، لافتة إلى أن المتهم دخل الحمام ثم توجه مرة أخرى إلى المطبخ وأخذ مشروبات كحولية، وكان يسب أفراد الطاقم ما دفعهم إلى تقييده بالكرسي.

وأشارت إلى أن المتهم كان يقوم بضربهم، وكان يهددهم بتفجير الطائرة بعد تقييده، ويحاول إيذاء نفسه ويصرخ على المسافرين حتى لا ينظروا إليه.