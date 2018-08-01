بالفيديو... العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل سيارة في مدينة الخليل الفلسطينية

عثرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في محافظة الخليل، مساء اليوم الأربعاء، على جثتين لشاب وفتاة داخل مركبة في منطقة واد الهرية في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية أن الشرطة وعدد من المواطنين عثروا على جثتين شاب، وفتاة، لم تعرف هويتهما داخل مركبة في منطقة واد الهرية، وتم تحويلهما إلى المستشفى الأهلي بالخليل، وفتحت النيابة العامة والشرطة ملفا للتحقيق في الحادثة. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت صفحة موقع "عرب 48" على "فيسبوك" أن الاحتمالات الأولية تتحدث عن أن الشاب والفتاة مقتولين داخل السيارة. ولا معلومات حالية أكثر من ذلك.

كما أن تعزيزات أمنية وصلت إلى المكان، وتقوم الشرطة والمباحث العامة الفلسطينية بالتحري لمعرفة ملابسات وتفاصيل الحادثة. علما أنه تم في البداية الاشتباه بوجود هذه السيارة فقام البعض بالإبلاغ عنها.

وتتحفظ الشرطة على الجثتين والسيارة إلى حين كشف بقية الملابسات وتم نقل الجثث إلى إحدى المستشفيات لمتابعة التحقيق.