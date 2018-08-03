تسجيل
13:26 03 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    أطفال سوريون من فريق إسكواش الحالمون خلال بطولة هونغ كونغ للإسكواش بين اليافعين، الصين 2 أغسطس/ آب 2018

    بالصور...ثلاث فتيات سوريات يلاحقن حلم "الإسكواش" في هونغ كونغ

    © AFP 2018 / Anthony Wallace
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أصبحت ثلاث فتيات سوريات جزءا من فريق جديد يسمى "حالمو الإسكواش"، وذلك بعد أن تفوقن في اللعبة واستطعن ملاحقة حلمهن حتى وصلن إلى هونغ كونغ.

    وكالة "فرانس برس" نشرت، اليوم الجمعة، تقريرا عن فتيات سوريات، تتراوح أعمارهن بين 11 و14 عاما، تمكن من المشاركة في أول بطولة دولية لهن، بعد أن غادرن وطنهن بسبب الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.

    مع قيام ثلاثة من لاعبي السكواش السوريين بضرب صالات اللعب بقوة في هونغ كونغ بحماس، فإنهم يستمتعون بوضوح بأول بطولة دولية لهم.

    أطفال سوريون من فريق إسكواش الحالمون خلال بطولة هونغ كونغ للإسكواش بين اليافعين، الصين 2 أغسطس/ آب 2018
    © AFP 2018 / Anthony Wallace
    أطفال سوريون من فريق "إسكواش الحالمون" خلال بطولة هونغ كونغ للإسكواش بين اليافعين، الصين 2 أغسطس/ آب 2018

    وأوضحت الوكالة أن الفريق يتكون من شبان سوريين نازحين، أجبروا على الفرار من وطنهم الذي مزقته الحرب. ولفتت إلى أنه بعد انتهاء المباريات في بطولة "هونغ كونغ" للناشئين، التي تستمر خمسة أيام ، سيعود الفريق إلى ملاعب التدريب للحصول على المزيد.

    وقالت رغدة حصرية، البالغة من العمر 13 عاما لوكالة "فرانس برس"، "ليس من المهم أن أفوز أو لا، أنا فقط أحب اللعب"، معربة عن أملها في أن تصبح مدربة "اسكواش" في المستقبل.

    أطفال سوريون من فريق إسكواش الحالمون خلال بطولة هونغ كونغ للإسكواش بين اليافعين، الصين 2 أغسطس/ آب 2018
    © AFP 2018 / Anthony Wallace
    أطفال سوريون من فريق "إسكواش الحالمون" خلال بطولة هونغ كونغ للإسكواش بين اليافعين، الصين 2 أغسطس/ آب 2018

    وأوضحت الوكالة أن حصرية وعائلتها نجوا من الحرب في مسقط رأسها، بمدينة حمص، قبل خمس سنوات، قبل أن تتجه تدريجيا نحو الأمان في الخارج.

    وذكرت أن "حالمو الاسكواش" هي منظمة غير حكومية أمريكية مقرها في الأردن، أنشأت الفريق المكون من 15 شخصا من الفتيات النازحات من سوريا خلال العامين الماضيين.

    أطفال سوريون من فريق إسكواش الحالمون خلال بطولة هونغ كونغ للإسكواش بين اليافعين، الصين 2 أغسطس/ آب 2018
    © AFP 2018 / Anthony Wallace
    أطفال سوريون من فريق "إسكواش الحالمون" خلال بطولة هونغ كونغ للإسكواش بين اليافعين، الصين 2 أغسطس/ آب 2018

    في أول بطولة دولية للفريق في هونغ كونغ، ستلعب ثلاث فتيات مع فرق من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك تايوان وماليزيا، كجزء من الحدث الذي يضم منافسة رسمية بالإضافة إلى المباريات الودية.

    وعلى الرغم من خروجهم من المسابقة الرسمية، إلا أنهم يأخذون الأيام القليلة القادمة من المباريات الودية على محمل الجد.

    وقالت ريم نياز، إحدى مدربي الفريق، وهي أيضا لاجئة من دمشق، إن اللعبة تلعب دورا في مساعدة الفتيات على إعادة بناء حياتهن.

    وأضافت، لوكالة "فرانس برس"، "هذه الرياضة تساعدهم كثيرا كلاجئين لأنها ليست ممنوعة عليهم أو يتعذر الوصول اليها. يمكن أن يكونوا مثل أي شخص آخر ويلعبون".

    أطفال سوريون من فريق إسكواش الحالمون خلال بطولة هونغ كونغ للإسكواش بين اليافعين، الصين 2 أغسطس/ آب 2018
    © AFP 2018 / Anthony Wallace
    أطفال سوريون من فريق "إسكواش الحالمون" خلال بطولة هونغ كونغ للإسكواش بين اليافعين، الصين 2 أغسطس/ آب 2018

    وكان لعب أول بطولة لهم في الخارج أيضا خطوة كبيرة، إذ قالت نياز "هناك شعور بالفخر الوطني. يشعر الفريق وكأنه جزء من العالم"، مضيفة "أنه يساعدهم في الحفاظ على اتصال مع وطنهم".

    وذكرت راشيل لي ، نائب رئيس المنظمة غير الحكومية، "ازدادت ثقة الفتيات أيضا في العامين الماضيين. بدأوا يدركون قوتهم. هذا أكبر شيء طوروه، القوة الجسدية والقوة العقلية".

    انظر أيضا:

    أمهات سوريات... دمعة وغصة وأمل في عيدهن (صور)
    ضبط فتيات سوريات يهربن المخدرات إلى مناطق المسلحين
    شقائق النعمان مجموعة سيدات سوريات لمساعدة الجرحى والمصابين من الجنود السوريين
    سر الاهتمام العالمي بكشافات سوريات "كسرن أجواء الحرب" (صور وفيديو)
    سوريات غيرتهن الحرب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, هونغ كونغ, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الاحتفال بيوم قوات الإنزال الجوي في منطقة إيفانوفو
    قوة السماء القاهرة... القوات المظلية الروسية
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك