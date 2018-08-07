الإعصار جون يتشكل في المحيط الهادي قبالة ساحل المكسيك

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار جون تشكل في المحيط الهادي قبالة ساحل المكسيك يوم الاثنين لكن من المتوقع أن يتحرك بمحاذاة الساحل قبل أن يمضي مبتعدا في المحيط الهادي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

© AP Photo / Haruka Nuga بعد السيول اليابان تترقب وصول إعصار قوي وإلغاء أكثر من 100 رحلة طيران

وتصاحب الإعصار رياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن يزداد قوة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، بحسب رويترز.

ولا يوجد في الوقت الراهن أي تحذيرات سارية بشأن الإعصار.

وكان الإعصار جون على بعد 515 كيلومترا جنوب غربي مانزانيلو بالمكسيك وعلى بعد 790 كيلومترا جنوب شرقي طرف ولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية الجنوبي في الساعة 2100 بتوقيت جرينتش.

ويتحرك في اتجاه الشمال بسرعة 13 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز الوطني للأعاصير "من المتوقع أن يبدأ ارتفاع الأمواج الناجم عن الإعصار جون في التأثير على سواحل جنوب غرب المكسيك والجزء الجنوبي من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا خلال اليوم التالي أو نحو ذلك".