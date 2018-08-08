كاتبة كويتية تنتقد عاملا مصريا لقراءته القرآن...وتعاطف كويتي معه

تعرضت الكاتبة الكويتية، ليلى الأحمد، لموجة من الانتقادات بعد نشرها على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة تنتقد فيها عاملا مصريا كان يقرأ القرآن بصوت مرتفع أثناء عمله في موقف للسيارات.

تغريدة الكاتبة الكويتية واجهتها انتقادات كثيرة، ليقوم عدد من مستخدمي "التويتر" بإطلاق تغريدة للدفاع عن العامل المصري جاءت بهاشتاغ:"#الشعب_الكويتي_ينتفض_للسكيورتي_المصري".

#التأمينات_الاجتماعيه في الطابق الاول بمواقف السيارات اليوم، السيكورتي قاعد يقرأ القرآن بصوت عالي جدا، عباله في قندهار مو في مؤسسه حكوميه لها ضوابطها، القرآن له طقوس حشيمه في قراءة محترمه تجل معانيه مو استهتار بكتاب الله في وسط ضجيج السيارات وناس رايحه وناس يايه #ليلى_احمد pic.twitter.com/kshh60Bp2O — Laila Ahmad (@lailaaahmad) ٥ أغسطس ٢٠١٨

لتضع بعده صحيفة "كويت أون لاين" تغريدة قالت فيها إنها من سيدة كويتية، وفيها صورة لباقة ورد كتب عليها اعتذار من الشعب الكويتي وبصورة مجاورة كانت صورة العامل المصري جالسا".

سيدة كويتية “تُطيّب خاطر” حارس الأمن المصري، وتُهديه “باقة ورد” مع كارت كتبت به عبارة {إعتذار من الشعب الكويتي} وتكفّلها بمصاريف إقامة دعوى قضائية ضد الكاتبة التي انتهتك خصوصيته وشهّرت به #ليلى_أحمد pic.twitter.com/KoIb236DAl — صحيفة كويت أون لاين (@kwt0nline) ٦ أغسطس ٢٠١٨

من جانبه تعهد المحامي مشاري سعود، بالتكفل بمكافأة مالية ووظيفة براتب أعلى للحارس المصري الذي تم نقله، بحسب تغريدة نشرها موقع "شامل نيوز".

المحامي مشاري سعود صاهود يتكفل بمكافأة مالية ووظيفة براتب اعلى للحارس المصري الذي تم نقله تأديبياً بسبب قراءته القرآن الكريم لاستياء من الكاتبة ليلى احمد. pic.twitter.com/exsH9CeA8i — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) ٦ أغسطس ٢٠١٨

كما "غرد" أحمد حمد الديحاني، نائب الرئيس للاتحاد العام لعمال الكويت، بتغريدة جمعته مع العامل المصري قائلا: "زرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاطمئنان على رجل الأمن التابع لشركة الرواد،

وغير صحيح ما يتم تداوله عن نقله أو اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه لأنه يقرأ القرآن الكريم وغداً سينزل تصريح مفصل ورسمي حول هذا الأمر".