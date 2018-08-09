قائمة البلدان التي يمكن استئجار السيارات فيها بأرخص الأسعار

شهدت القائمة تواجد كل من إسبانيا وإيطاليا واليونان في قائمة أرخص الأسعار لاستئجار سيارات خلال فترة العطلة الصيفية وبنسبة وصلت إلى 48 في المئة من إجمالي الحجوزات.

وقال يفغيني غابونينكو، رئيس قسم الحجوزات على الموقع، بأن البلدان التي تتميز بواجهات بحرية وشواطئ متميزة بالإضافة لعدد من المعالم الأثرية جاءت في مقدمة هذه القائمة.

© Sputnik . Evgenia Novozhenina إلغاء محتمل للتأشيرات بين روسيا وتركيا قد يضاعف عدد السياح الأتراك إلى روسيا

وفقا لغابونينكو، فإن متوسط استئجار السيارات يصل إلى 2164 روبلا في اليوم الواحد (1 دولار= 66 روبلا)، مما يعني بأنه حتى أصحاب الميزانية المحدودة يمكنهم تحمل هذه التكاليف.

كما تتراوح أسعار السيارات المستأجرة في تركيا وقبرص وتايلاند ما بين 1200 إلى 1700 روبل لليوم الواحد، وهي تقارب لفاتورة عشاء في أحد المطاعم.

ويصل سعر استئجار سيارة في المملكة المتحدة البريطانية إلى حوالي 3420 روبلا لتتصدر قائمة البلدان من حيث الغلاء في الأسعار.

وبحسب الموقع، فإن 37 في المئة من السياح يحجزون سيارات لمدة تتراوح ما بين يوم إلى 4 أيام، و30 في المئة لمدة خمسة أيام، و25 في المئة لأكثر من أسبوع و8 في المئة لأكثر من أسبوعين.

وتعتبر سيارات فولكس فاغن بولو، فورد فوكس، فولكس فاجن جولف، هيونداي سولاريس وفيات 500، أكثر السيارات طلبا للاستئجار.