بعد إصابتها بالسرطان... أسماء الأسد تحتفل بعيد ميلادها

تحتفل السيدة الأولى، أسماء الأسد، اليوم السبت، 11 أغسطس/آب بعيد ميلادها الـ43.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin أسماء الأسد تهدي قطة لابنة بطل روسي قتل في سوريا (فيديو+صور)

تحدت سيدة سوريا الأولى، صعوبات الحرب وقامت بمسؤولياتها بأفضل شكل ممكن، حيث تلقبها الصحف البريطانية بـ"وردة سوريا"، وتذكر ما لها من أعمال إنسانية، فهي تشرف على برنامج "ضحايا الوطن"، وتعتني بأسر الجنود القتلى وتوفر المدارس الداخلية للأيتام، وتقوم بتعزيز المواهب الشابة وبتوجيههم إلى التدريب العلمي في الخارج، وكذلك كتبت عنها صحيفة إيطالية بأنها "الوجه المشرق لسوريا".

ولقبتها مجلة "باريس ماتش" بـ"وردة الصحراء" في عام 2011، لكن المنشور حذف منذ بداية الحرب الأهلية.

Публикация от The First Lady Asma al Assad (@asmaalassad) 9 Авг 2018 в 11:56 PDT

وتقاوم أسماء الأسد اليوم مرض سرطان الثدي ويساندها زوجها في كل مراحل العلاج.

وولدت أسماء الأسد في لندن عام 1975 وعاشت في بريطانيا حتى سن الـ25، والتقت هناك بشار الأسد، الذي درس طب العيون في لندن في التسعينيات.

وحصلت أسماء على شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، وتتقن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية. ولديها ثلاثة أطفال.