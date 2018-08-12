في أول ظهور بعد إعلان إصابتها بالسرطان... أسماء الأسد تستقبل عائلات "الشهداء"

في أول ظهور لها بعد الإعلان عن إصابتها بالسرطان، التقت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، بعائلات "الشهداء".

التقت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، ببعض عائلات "شهداء" الجيش السوري، وذلك في أول ظهور رسمي بعد الإعلان عن إصابتها بسرطان الثدي.

ونقل عن الموقع الإلكتروني "nbn"، أن أسماء الأسد التقت، كعادتها منذ بداية الحرب في سوريا، بمجموعة من عائلات "شهداء" الجيش السوري.

وتشرف الأسد على برنامج "ضحايا الوطن"، وتعتني بأسر الجنود القتلى، وتوفر المدارس الداخلية للأيتام، وتقوم بتعزيز المواهب الشابة، وبتوجيههم إلى التدريب العلمي في الخارج.

وكتبت عنها صحيفة إيطالية بأنها "الوجه المشرق لسوريا"، ولقبتها مجلة "باريس ماتش" بـ"وردة الصحراء"، في عام 2011، لكن المنشور حذف، منذ بداية الحرب الأهلية.

وولدت أسماء الأسد، في لندن عام 1975، وعاشت في بريطانيا حتى سن الـ25، والتقت هناك بشار الأسد، الذي كان درس طب العيون في لندن، في التسعينيات.

وحصلت أسماء على شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، وتتقن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية. ولديها ثلاثة أطفال.