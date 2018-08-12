في أول ظهور بعد إعلان إصابتها بالسرطان... أسماء الأسد تستقبل عائلات "الشهداء"

التقت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، ببعض عائلات "شهداء" الجيش السوري، وذلك في أول ظهور رسمي بعد الإعلان عن إصابتها بسرطان الثدي.
ونقل عن الموقع الإلكتروني "nbn"، أن أسماء الأسد التقت، كعادتها منذ بداية الحرب في سوريا، بمجموعة من عائلات "شهداء" الجيش السوري.
بالصور ـ #أسماء_الأسد تستقبل مجموعة من عائلات الشهداء https://t.co/R0QCCpq0xt#سوريا pic.twitter.com/1MRc5OTGsh— nbnlebanon (@nbntweets) ١٢ أغسطس ٢٠١٨
وتشرف الأسد على برنامج "ضحايا الوطن"، وتعتني بأسر الجنود القتلى، وتوفر المدارس الداخلية للأيتام، وتقوم بتعزيز المواهب الشابة، وبتوجيههم إلى التدريب العلمي في الخارج.
وكتبت عنها صحيفة إيطالية بأنها "الوجه المشرق لسوريا"، ولقبتها مجلة "باريس ماتش" بـ"وردة الصحراء"، في عام 2011، لكن المنشور حذف، منذ بداية الحرب الأهلية.
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