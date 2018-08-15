بالفيديو... مباراة كرة قدم نسائية تتحول إلى حلبة مصارعة

تحولت مباراة كرة قدم ضمن الدوري الأرجنتيني للسيدات بين فريقي "يونيفيستاريو" و"ليبرتاد" من حلبة صراع على الكرة إلى حلبة مصارعة بين لاعبات الفريقين، ما أدى إلى توقيفها بعد نقل 4 لاعبات إلى المستشقى.

© Photo / youtube/ News Live مشاجرة وعراك وتحطيم أبواب متجر قام بإعلان خصم على حمالات الصدر

وبدأ الخلاف بعد قيام مدربة فريق "ليبرتاد" بالاعتراض بشدة على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضد فريقها، ما أدى إلى تدخل لاعبة الفريق الأخر والرد على المدربة، ما أدى إلى شحن الأجواء بين لاعبات الفريقين داخل الملعب، وبدأت المشاجرة بعد ملاسنة بين إحدى لاعبات "يونيفيستاريو" ومدربة الفريق المنافس عند الخط الجانبي للملعب، قبل أن تتدخل لاعبات ليبرتاد لفظيا للدفاع عن مدربتهم، فتسارعت الأحداث إلى تشابك بالأيدي، ثم إلى عراك شديد شاركت فيه أغلب لاعبات الفريقين.

واضطر الحكم إلى أنهاء المباراة بعد نقل 4 لاعبات إلى المستشفى نتيجة الإصابات البالغة التي حصلن عليها خلال المشاجرة.